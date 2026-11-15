जोक्स: छुट्टी को लेकर कर्मचारी ने बॉस से कह दी ऐसी बात, सुनकर नहीं रुकेगी हंसी

ऑफिस की जिंदगी भी बड़ी दिलचस्प होती है। कभी सुबह की चाय के साथ दिन की शुरुआत होती है, तो कभी सहकर्मियों के साथ दो मिनट की हंसी-मजाक पूरे दिन का मूड अच्छा कर देती है। काम के बीच मिलने वाला छोटा-सा ब्रेक, लंच टाइम में दोस्तों की बातें और शुक्रवार को छुट्टी का ख्याल, ये सब नौकरी करने वालों की रोजमर्रा की छोटी-छोटी खुशियां हैं। लेकिन ऑफिस में एक रिश्ता ऐसा भी होता है, जिसमें सम्मान के साथ थोड़ी घबराहट और ढेर सारा मजाक भी शामिल रहता है। जी हां, बात हो रही है बॉस और कर्मचारी की। तो चलिए, आज पढ़ते हैं बॉस और कर्मचारी के बीच होने वाली ऐसी ही मजेदार बातचीत, जिन्हें पढ़कर ऑफिस की यादें भी ताजा हो जाएंगी।
बॉस - तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है?
कर्मचारी - सर, मैं मुश्किल से मुश्किल बात भी आसानी से समझा सकता हूं।
बॉस - अच्छा, तो बताओ कंपनी का मुनाफा क्यों घट रहा है?
कर्मचारी - सर, यही तो मुश्किल बात है, इसे समझाने के लिए मुझे दो दिन चाहिए!
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वायरल चुटकुले
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बॉस - तुम्हें ऑफिस में सबसे ज्यादा खुशी कब होती है?
कर्मचारी - जब आप कहते हैं कि आज की मीटिंग रद्द हो गई।
बॉस - और सबसे ज्यादा दुख कब होता है?
कर्मचारी - जब आप कहते हैं कि मीटिंग अब ऑनलाइन होगी!
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मजेदार फनी जोक्स
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बॉस - तुम्हारी डेस्क पर इतनी सारी पर्चियां क्यों रखी हैं?
कर्मचारी - सर, जरूरी बातें भूल न जाऊं इसलिए लिखकर रखता हूं।
बॉस - तो फिर मेरी बताई बात क्यों भूल गए?
कर्मचारी - सर, वह इतनी जरूरी थी कि मैंने सोचा आप खुद भी याद रखेंगे!
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Funny jokes
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बॉस - अगर तुम्हें कंपनी का एक नियम बदलने का मौका मिले तो क्या बदलोगे?
कर्मचारी - सर, छुट्टी मांगने का नियम।
बॉस - उसमें क्या बदलाव करोगे?
कर्मचारी - छुट्टी मांगने की जगह बस बता देंगे कि हम नहीं आ रहे हैं!
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वायरल फनी जोक्स
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बॉस - तुम ऑफिस में इतने शांत क्यों रहते हो?
कर्मचारी - सर, मैं सोच-समझकर बोलता हूं।
बॉस - इसका मतलब तुम बहुत समझदार हो?
कर्मचारी - नहीं सर, पिछली बार बिना सोचे बोल दिया था, तभी से सावधानी बरत रहा हूं!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)