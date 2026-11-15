Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Funny Boss and Employee Jokes Hilarious Office Conversations

जोक्स: छुट्टी को लेकर कर्मचारी ने बॉस से कह दी ऐसी बात, सुनकर नहीं रुकेगी हंसी

Sun, 15 Nov 2026 05:49 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sun, 15 Nov 2026 05:49 PM IST
सार

Jokes: बॉस और कर्मचारी के बीच काम के साथ-साथ मजेदार बातचीत भी होती रहती है। कभी बॉस का सवाल कर्मचारी को उलझा देता है, तो कभी कर्मचारी का जवाब बॉस को हंसने पर मजबूर कर देता है। पढ़िए ऐसे ही पांच मजेदार जोक्स और ऑफिस की भागदौड़ के बीच हंसी का छोटा-सा ब्रेक लीजिए।
 

विज्ञापन
Funny Boss and Employee Jokes Hilarious Office Conversations
फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

ऑफिस की जिंदगी भी बड़ी दिलचस्प होती है। कभी सुबह की चाय के साथ दिन की शुरुआत होती है, तो कभी सहकर्मियों के साथ दो मिनट की हंसी-मजाक पूरे दिन का मूड अच्छा कर देती है। काम के बीच मिलने वाला छोटा-सा ब्रेक, लंच टाइम में दोस्तों की बातें और शुक्रवार को छुट्टी का ख्याल, ये सब नौकरी करने वालों की रोजमर्रा की छोटी-छोटी खुशियां हैं। लेकिन ऑफिस में एक रिश्ता ऐसा भी होता है, जिसमें सम्मान के साथ थोड़ी घबराहट और ढेर सारा मजाक भी शामिल रहता है। जी हां, बात हो रही है बॉस और कर्मचारी की। तो चलिए, आज पढ़ते हैं बॉस और कर्मचारी के बीच होने वाली ऐसी ही मजेदार बातचीत, जिन्हें पढ़कर ऑफिस की यादें भी ताजा हो जाएंगी।




बॉस - तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है?
कर्मचारी - सर, मैं मुश्किल से मुश्किल बात भी आसानी से समझा सकता हूं।
बॉस - अच्छा, तो बताओ कंपनी का मुनाफा क्यों घट रहा है?
कर्मचारी - सर, यही तो मुश्किल बात है, इसे समझाने के लिए मुझे दो दिन चाहिए!
Trending Videos
Funny Boss and Employee Jokes Hilarious Office Conversations
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

बॉस - तुम्हें ऑफिस में सबसे ज्यादा खुशी कब होती है?
कर्मचारी - जब आप कहते हैं कि आज की मीटिंग रद्द हो गई।
बॉस - और सबसे ज्यादा दुख कब होता है?
कर्मचारी - जब आप कहते हैं कि मीटिंग अब ऑनलाइन होगी!

Funny Boss and Employee Jokes Hilarious Office Conversations
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

बॉस - तुम्हारी डेस्क पर इतनी सारी पर्चियां क्यों रखी हैं?
कर्मचारी - सर, जरूरी बातें भूल न जाऊं इसलिए लिखकर रखता हूं।
बॉस - तो फिर मेरी बताई बात क्यों भूल गए?
कर्मचारी - सर, वह इतनी जरूरी थी कि मैंने सोचा आप खुद भी याद रखेंगे!

विज्ञापन
विज्ञापन
Funny Boss and Employee Jokes Hilarious Office Conversations
Funny jokes - फोटो : freepik

बॉस - अगर तुम्हें कंपनी का एक नियम बदलने का मौका मिले तो क्या बदलोगे?
कर्मचारी - सर, छुट्टी मांगने का नियम।
बॉस - उसमें क्या बदलाव करोगे?
कर्मचारी - छुट्टी मांगने की जगह बस बता देंगे कि हम नहीं आ रहे हैं!

विज्ञापन
Funny Boss and Employee Jokes Hilarious Office Conversations
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बॉस - तुम ऑफिस में इतने शांत क्यों रहते हो?
कर्मचारी - सर, मैं सोच-समझकर बोलता हूं।
बॉस - इसका मतलब तुम बहुत समझदार हो?
कर्मचारी - नहीं सर, पिछली बार बिना सोचे बोल दिया था, तभी से सावधानी बरत रहा हूं!
 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed