Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Funny Mother-in-Law and Daughter in Law Jokes Hilarious Family Moments

मजेदार चुटकुले: सास ने बहू से पूछ लिया घर के खर्च का हिसाब, जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

Sun, 15 Nov 2026 01:52 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sun, 15 Nov 2026 01:52 PM IST
सार

Majedar Chutkule: सास-बहू के रिश्ते में छोटी-छोटी नोकझोंक और मजेदार बातचीत के कई मौके आते हैं। कभी बहू की हाजिरजवाबी सास को हंसा देती है, तो कभी सास की समझदारी भरी बात बहू का दिन बना देती है। इन जोक्स को पढ़कर आप भी परिवार के साथ हंसी के कुछ पल बिता सकते हैं।
 

विज्ञापन
Funny Mother-in-Law and Daughter in Law Jokes Hilarious Family Moments
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

घर की रौनक सिर्फ बड़ी खुशियों से नहीं, बल्कि रोज होने वाली छोटी-छोटी बातों से भी बनी रहती है। कभी सुबह रसोई में चाय की खुशबू, कभी सबके साथ बैठकर नाश्ता करना, तो कभी किसी की मजेदार बात पर पूरा परिवार हंस पड़ना। दिनभर की भागदौड़ के बीच ऐसे ही पल मन को सुकून देते हैं। घर में सास और बहू का रिश्ता भी कई रंगों से भरा होता है। कभी दोनों मिलकर किसी काम को जल्दी निपटा लेती हैं, तो कभी एक-दूसरे की आदतों पर हंसी-मजाक शुरू हो जाता है। कई बार सास कोई सवाल पूछती हैं और बहू ऐसा जवाब देती है कि बात का रुख ही बदल जाता है। वहीं कभी बहू की परेशानी का सास ऐसा हल बताती हैं कि बहू भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। तो चलिए, आज पढ़ते हैं सास-बहू के कुछ नए और मजेदार जोक्स, जो आपको हंसने का एक अच्छा मौका देंगे।




सास - बहू, तुम घर के खर्च का हिसाब कैसे रखती हो?
बहू - बहुत आसान है मम्मी जी, महीने की शुरुआत में खर्च लिख लेती हूं और आखिर में देखकर हैरान हो जाती हूं।
सास - इसमें हिसाब कहां हुआ?
बहू - हैरान होना भी तो जरूरी है, तभी अगले महीने संभलकर खर्च करेंगे!
Trending Videos
Funny Mother-in-Law and Daughter in Law Jokes Hilarious Family Moments
सास-बहू जोक्स - फोटो : adobe stock/amar ujala
बहू - मम्मी जी, आप हर चीज की तारीख इतनी अच्छी तरह कैसे याद रख लेती हैं?
सास - अनुभव से बेटा, घर की जरूरी बातें याद रखनी पड़ती हैं।
बहू - फिर तो आपको मेरी ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी की तारीख भी याद होगी!
सास - वह तो तुम्हें मुझसे पहले याद रहती है!
Funny Mother-in-Law and Daughter in Law Jokes Hilarious Family Moments
सास-बहू जोक्स - फोटो : Adobe Stock

सास - बहू, आज तुमने सब्जी में नमक बिल्कुल सही डाला है।
बहू - धन्यवाद मम्मी जी!
सास - लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि कितना डालना है?
बहू - कल आपने जो सब्जी बनाई थी, उसी से अंदाजा लगा लिया था!

विज्ञापन
विज्ञापन
Funny Mother-in-Law and Daughter in Law Jokes Hilarious Family Moments
हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

बहू - मम्मी जी, आप कहती थीं कि घर चलाना बहुत आसान है।
सास - हां, जब समझदारी से काम लिया जाए तो आसान ही है।
बहू - फिर आज आप ही बताइए, घर में सबकी पसंद का खाना एक साथ कैसे बनाऊं?
सास - एक ही चीज बनाओ और सबको अपनी पसंद बताने का मौका मत दो!

विज्ञापन
Funny Mother-in-Law and Daughter in Law Jokes Hilarious Family Moments
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास - बहू, तुम फोन पर इतना समय क्यों बिताती हो?
बहू - मम्मी जी, मैं नई-नई रेसिपी सीखती हूं।
सास - अच्छा! तो आज क्या नया सीखा?
बहू - यह कि कुछ रेसिपी देखने में जितनी आसान लगती हैं, बनाने में उतनी ही मुश्किल होती हैं। अब आपकी मदद चाहिए!
 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed