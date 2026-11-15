मजेदार चुटकुले: सास ने बहू से पूछ लिया घर के खर्च का हिसाब, जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

घर की रौनक सिर्फ बड़ी खुशियों से नहीं, बल्कि रोज होने वाली छोटी-छोटी बातों से भी बनी रहती है। कभी सुबह रसोई में चाय की खुशबू, कभी सबके साथ बैठकर नाश्ता करना, तो कभी किसी की मजेदार बात पर पूरा परिवार हंस पड़ना। दिनभर की भागदौड़ के बीच ऐसे ही पल मन को सुकून देते हैं। घर में सास और बहू का रिश्ता भी कई रंगों से भरा होता है। कभी दोनों मिलकर किसी काम को जल्दी निपटा लेती हैं, तो कभी एक-दूसरे की आदतों पर हंसी-मजाक शुरू हो जाता है। कई बार सास कोई सवाल पूछती हैं और बहू ऐसा जवाब देती है कि बात का रुख ही बदल जाता है। वहीं कभी बहू की परेशानी का सास ऐसा हल बताती हैं कि बहू भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। तो चलिए, आज पढ़ते हैं सास-बहू के कुछ नए और मजेदार जोक्स, जो आपको हंसने का एक अच्छा मौका देंगे।





सास - बहू, तुम घर के खर्च का हिसाब कैसे रखती हो?

बहू - बहुत आसान है मम्मी जी, महीने की शुरुआत में खर्च लिख लेती हूं और आखिर में देखकर हैरान हो जाती हूं।

सास - इसमें हिसाब कहां हुआ?

बहू - हैरान होना भी तो जरूरी है, तभी अगले महीने संभलकर खर्च करेंगे!

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2 of 5 सास-बहू जोक्स - फोटो : adobe stock/amar ujala

बहू - मम्मी जी, आप हर चीज की तारीख इतनी अच्छी तरह कैसे याद रख लेती हैं?

सास - अनुभव से बेटा, घर की जरूरी बातें याद रखनी पड़ती हैं।

बहू - फिर तो आपको मेरी ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी की तारीख भी याद होगी!

सास - वह तो तुम्हें मुझसे पहले याद रहती है!

3 of 5 सास-बहू जोक्स - फोटो : Adobe Stock

सास - बहू, आज तुमने सब्जी में नमक बिल्कुल सही डाला है।

बहू - धन्यवाद मम्मी जी!

सास - लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि कितना डालना है?

बहू - कल आपने जो सब्जी बनाई थी, उसी से अंदाजा लगा लिया था!

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4 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

बहू - मम्मी जी, आप कहती थीं कि घर चलाना बहुत आसान है।

सास - हां, जब समझदारी से काम लिया जाए तो आसान ही है।

बहू - फिर आज आप ही बताइए, घर में सबकी पसंद का खाना एक साथ कैसे बनाऊं?

सास - एक ही चीज बनाओ और सबको अपनी पसंद बताने का मौका मत दो!

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik