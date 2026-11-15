वायरल जोक्स: गाड़ी में बैठते ही महिला ने शुरू किए सवाल, ड्राइवर की बात सुनकर हंस पड़ेंगे आप

रोजमर्रा की जिंदगी में सफर के दौरान भी कई ऐसे पल मिल जाते हैं, जो पूरे दिन की थकान दूर कर देते हैं। कभी रास्ते में पसंदीदा गाना सुनने को मिल जाए, कभी ट्रैफिक में किसी अनजान शख्स की मजेदार हरकत दिख जाए, तो कभी कैब या ऑटो में ड्राइवर के साथ दिलचस्प बातचीत शुरू हो जाए। सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया नहीं होता, बल्कि इस दौरान कई छोटे-छोटे किस्से भी बन जाते हैं। खासकर जब किसी महिला यात्री और ड्राइवर के बीच बातचीत हो, तो कभी रास्ते को लेकर सवाल उठते हैं, तो कभी किराये और मंजिल को लेकर मजेदार बहस शुरू हो जाती है। कई बार महिला का जवाब इतना हाजिरजवाब होता है कि ड्राइवर भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। आइए, पढ़ते हैं औरत और ड्राइवर के कुछ मजेदार जोक्स, जो आपको हंसने का अच्छा मौका देंगे।
महिला - भैया, आपको रास्ते की हर गली कैसे याद रहती है?
ड्राइवर - मैडम, रोज गाड़ी चलाता हूं, इसलिए।
महिला - फिर तो आपको अपनी शादी की तारीख भी याद होगी?
ड्राइवर - जी मैडम, वो तो ऐसी तारीख है जिसे भूलने की गलती दोबारा नहीं कर सकता!
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महिला - भैया, गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहे हैं?
ड्राइवर - मैडम, आगे स्कूल है। बच्चे सड़क पार कर रहे हैं।
महिला - बहुत अच्छी बात है, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए।
ड्राइवर - जी मैडम, और पीछे बैठे बच्चों यानी बड़े यात्रियों का भी!
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महिला - भैया, क्या आप बिना गूगल मैप के भी रास्ता ढूंढ़ लेते हैं?
ड्राइवर - जी मैडम, बिल्कुल।
महिला - फिर तो आप बहुत होशियार हैं।
ड्राइवर - मैडम, रास्ता तो ढूंढ़ लेता हूं, लेकिन घर में पत्नी के सवालों का जवाब आज तक नहीं ढूंढ़ पाया!
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महिला - भैया, आपकी गाड़ी में इतना अच्छा म्यूजिक कैसे बज रहा है?
ड्राइवर - मैडम, यात्रियों की पसंद का ध्यान रखता हूं।
महिला - अच्छा, मेरी पसंद का गाना लगा दीजिए।
ड्राइवर - जी बताइए।
महिला - ऐसा गाना लगाइए जिसे सुनकर लगे कि सफर खत्म ही न हो।
ड्राइवर - मैडम, फिर तो किराया भी उसी हिसाब से लगेगा!
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महिला - भैया, आप दिनभर गाड़ी चलाते हैं, थकते नहीं हैं?
ड्राइवर - थकता तो हूं मैडम, लेकिन काम करना पड़ता है।
महिला - फिर आराम कब करते हैं?
ड्राइवर - जब कोई यात्री कहता है कि भैया, यहीं रोक दीजिए। बस वही मेरे लिए ब्रेक का समय होता है!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)