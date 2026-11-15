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हिंदी जोक्स: भाभी के जवाब के आगे देवर की सारी होशियारी निकली धरी, पढ़ें मजेदार जोक्स

Sun, 15 Nov 2026 02:05 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sun, 15 Nov 2026 02:05 PM IST
सार

Hindi jokes: देवर और देवरानी के बीच होने वाली हंसी-मजाक भरी बातचीत घर के माहौल को खुशनुमा बना देती है। कभी देवर का सवाल मजेदार होता है, तो कभी देवरानी का जवाब सारी महफिल लूट लेता है। यहां पढ़िए ऐसे ही पांच जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी।
 

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Funny Devar Devrani Jokes Hilarious Brother and Sister-in-Law Moments
मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

परिवार के साथ बिताए गए छोटे-छोटे पल ही जिंदगी को खास बनाते हैं। कभी रविवार को सबका साथ बैठकर नाश्ता करना, कभी किसी पुरानी बात को याद करके हंसना, तो कभी घर में किसी की छोटी-सी शरारत पर ठहाके लगाना। ऐसी ही छोटी खुशियां दिनभर की थकान को दूर कर देती हैं। घर में देवर और देवरानी का रिश्ता भी इन खुशियों को दोगुना कर देता है। इनकी मजेदार बातचीत में हंसी के ऐसे मौके छिपे होते हैं, जिन्हें सुनकर घर के बाकी लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। तो चलिए, पढ़ते हैं देवर-देवरानी के कुछ नए और मजेदार जोक्स।




देवर - भाभी, अगर आपको किसी फिल्म में काम करने का मौका मिले तो कौन-सा किरदार निभाएंगी?
देवरानी - घर की हीरोइन का।
देवर - और मैं?
देवरानी - आप उस दर्शक का किरदार निभाना, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी अपनी राय देता रहता है!
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Funny Devar Devrani Jokes Hilarious Brother and Sister-in-Law Moments
फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

देवरानी - देवर जी, आपको मेरी कौन-सी बात सबसे अच्छी लगती है?
देवर - आपकी साफगोई।
देवरानी - मतलब?
देवर - आप तारीफ भी करती हैं तो पहले बता देती हैं कि आगे कुछ सुनने को मिलेगा!

Funny Devar Devrani Jokes Hilarious Brother and Sister-in-Law Moments
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

देवर - भाभी, मान लीजिए आपको कोई जादुई ताकत मिल जाए तो क्या मांगेंगी?
देवरानी - मैं चाहूंगी कि हर इंसान अपनी कही हुई बात खुद ही याद रखे।
देवर - इसमें जादू की क्या जरूरत है?
देवरानी - जरूरत तो आपको है, कल आपने ही कहा था कि आप बहुत समझदार हैं!

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Funny Devar Devrani Jokes Hilarious Brother and Sister-in-Law Moments
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

देवरानी - देवर जी, आपको लगता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है?
देवर - बिल्कुल नहीं, इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है।
देवरानी - वाह! आज तो बड़ी समझदारी की बात कही।
देवर - क्यों, क्या हुआ?
देवरानी - कुछ नहीं, बस आपकी नई शर्ट देखकर मुझे लगा था कि आज आपको पहचानना मुश्किल होगा!

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Funny Devar Devrani Jokes Hilarious Brother and Sister-in-Law Moments
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Funny Jokes

देवर - भाभी, अगर आपको अपनी जिंदगी की कहानी लिखनी पड़े तो उसका नाम क्या रखेंगी?
देवरानी - 'सब ठीक चल रहा था, फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी।'
देवर - इसमें मेरा भी जिक्र होगा?
देवरानी - आप तो उस किताब के आभार वाले पन्ने पर होंगे, जहां लिखा होता है कि कुछ लोगों ने लिखने की वजह दी!
 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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