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जोक्स: अगर पति पैसे देने में नखरे दिखाए तो कान में धीरे से कहें ये बात... पढ़िए वायरल जोक्स

Fri, 13 Nov 2026 03:23 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 13 Nov 2026 03:23 PM IST
सार

Desi Jokes: पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार के साथ हंसी-मजाक और छोटी-छोटी नोकझोंक भी जिंदगी को खुशनुमा बनाती हैं। कभी एक का सवाल तो कभी दूसरे का जवाब पूरे घर में हंसी बिखेर देता है। उम्मीद है कि ये मजेदार जोक्स पढ़कर आपका भी मूड अच्छा हो गया होगा।
 

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Funny Husband Wife Jokes Hilarious Conversations Between Couples
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

शादी के बाद जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं, जो उस समय भले ही मामूली लगें, लेकिन बाद में याद करके खूब हंसी आती है। सुबह साथ चाय पीना, बाजार जाते समय छोटी-छोटी चीजों पर चर्चा करना, खाने में क्या बनेगा इस पर विचार करना और दिनभर की थकान के बाद एक-दूसरे से बातें करना, यही छोटी-छोटी खुशियां रिश्ते को खास बनाती हैं। पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार के साथ थोड़ी नोकझोंक भी जरूरी होती है। कभी पत्नी की कोई बात पति को चुप करा देती है, तो कभी पति का जवाब सुनकर पत्नी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती। दोनों के बीच होने वाली ऐसी मजेदार बातचीत घर के माहौल को हल्का-फुल्का बना देती है। अगर आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ पल हंसना चाहते हैं, तो पति-पत्नी के ये मजेदार जोक्स जरूर पढ़िए। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको अपने घर की याद भी दिला दें।




पत्नी - सुनिए, अगर मैं एक दिन के लिए कहीं चली जाऊं तो आप मुझे कितना याद करेंगे?
पति - जितना मोबाइल को चार्जिंग पर लगाने के बाद याद करता हूं।
पत्नी - वो कैसे?
पति - हर थोड़ी देर में देखने जाता हूं कि वापस आया या नहीं!
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Funny Husband Wife Jokes Hilarious Conversations Between Couples
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

पति - आज तुमने घर में इतनी शांति कैसे कर रखी है?
पत्नी - मैंने सोचा आज बिना वजह बहस नहीं करूंगी।
पति - वाह! आज तो बहुत अच्छा दिन है।
पत्नी - हां, लेकिन तुमने अभी-अभी इसे खराब करने की कोशिश की है।

Funny Husband Wife Jokes Hilarious Conversations Between Couples
जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

पत्नी - बताइए, आपको मेरी कौन-सी बात सबसे अच्छी लगती है?
पति - तुम्हारी याददाश्त।
पत्नी - सच में? क्यों?
पति - क्योंकि मैं अपनी कही हुई बात भूल जाऊं, तब भी तुम याद दिला देती हो!

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मजेदार जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

पति - आज बाजार से तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूं।
पत्नी - सच में! क्या लाए हैं?
पति - तुम्हारी पसंद की मिठाई।
पत्नी - अरे वाह! इतनी खुशी किस बात की?
पति - दुकानदार ने कहा था कि आज आखिरी डिब्बा है, इसलिए बिना सोचे खरीद लिया।
पत्नी - मतलब मेरी पसंद से ज्यादा दुकानदार की जल्दी थी!

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Funny Husband Wife Jokes Hilarious Conversations Between Couples
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी - सुनिए, घर में कोई चीज अपनी जगह पर नहीं मिलती।
पति - ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हर चीज अपनी जगह पर रखता हूं।
पत्नी - अच्छा, तो मेरी चाबियां कहां हैं?
पति - वही तो, मैं भी सुबह से ढूंढ़ रहा हूं!


 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

 


 
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