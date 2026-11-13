जोक्स: अगर पति पैसे देने में नखरे दिखाए तो कान में धीरे से कहें ये बात... पढ़िए वायरल जोक्स

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







Link Copied



शादी के बाद जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं, जो उस समय भले ही मामूली लगें, लेकिन बाद में याद करके खूब हंसी आती है। सुबह साथ चाय पीना, बाजार जाते समय छोटी-छोटी चीजों पर चर्चा करना, खाने में क्या बनेगा इस पर विचार करना और दिनभर की थकान के बाद एक-दूसरे से बातें करना, यही छोटी-छोटी खुशियां रिश्ते को खास बनाती हैं। पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार के साथ थोड़ी नोकझोंक भी जरूरी होती है। कभी पत्नी की कोई बात पति को चुप करा देती है, तो कभी पति का जवाब सुनकर पत्नी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती। दोनों के बीच होने वाली ऐसी मजेदार बातचीत घर के माहौल को हल्का-फुल्का बना देती है। अगर आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ पल हंसना चाहते हैं, तो पति-पत्नी के ये मजेदार जोक्स जरूर पढ़िए। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको अपने घर की याद भी दिला दें।





पत्नी - सुनिए, अगर मैं एक दिन के लिए कहीं चली जाऊं तो आप मुझे कितना याद करेंगे?

पति - जितना मोबाइल को चार्जिंग पर लगाने के बाद याद करता हूं।

पत्नी - वो कैसे?

पति - हर थोड़ी देर में देखने जाता हूं कि वापस आया या नहीं!

Trending Videos

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

पति - आज तुमने घर में इतनी शांति कैसे कर रखी है?

पत्नी - मैंने सोचा आज बिना वजह बहस नहीं करूंगी।

पति - वाह! आज तो बहुत अच्छा दिन है।

पत्नी - हां, लेकिन तुमने अभी-अभी इसे खराब करने की कोशिश की है।

3 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

पत्नी - बताइए, आपको मेरी कौन-सी बात सबसे अच्छी लगती है?

पति - तुम्हारी याददाश्त।

पत्नी - सच में? क्यों?

पति - क्योंकि मैं अपनी कही हुई बात भूल जाऊं, तब भी तुम याद दिला देती हो!

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

पति - आज बाजार से तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूं।

पत्नी - सच में! क्या लाए हैं?

पति - तुम्हारी पसंद की मिठाई।

पत्नी - अरे वाह! इतनी खुशी किस बात की?

पति - दुकानदार ने कहा था कि आज आखिरी डिब्बा है, इसलिए बिना सोचे खरीद लिया।

पत्नी - मतलब मेरी पसंद से ज्यादा दुकानदार की जल्दी थी!

विज्ञापन

5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik