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हिंदी जोक्स: टीचर ने पूछा ऐसा सवाल, छात्र के जवाब ने पूरी क्लास को हंसने पर कर दिया मजबूर

Fri, 13 Nov 2026 01:23 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 13 Nov 2026 01:23 PM IST
सार

Hindi Jokes: अध्यापक और छात्रों के बीच सवाल-जवाब का रिश्ता सीखने के साथ-साथ हंसी-मजाक से भी जुड़ा होता है। कई बार छात्रों की हाजिरजवाबी क्लास का माहौल खुशनुमा बना देती है। उम्मीद है कि ये जोक्स पढ़कर आपको भी अपने स्कूल के दिन याद आ गए होंगे।
 

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Funny Teacher and Student Jokes Hilarious Classroom Conversations
जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

बचपन के दिनों की अपनी ही एक अलग दुनिया होती है। स्कूल की घंटी बजते ही दोस्तों के साथ बातें करना, लंच ब्रेक में टिफिन बांटना, छुट्टी का इंतजार करना और क्लास में टीचर की किसी मजेदार बात पर हंसी रोकना आसान नहीं होता। जिंदगी की भागदौड़ में भी जब स्कूल के दिन याद आते हैं, तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। खासकर अध्यापक और छात्रों के बीच होने वाली बातचीत तो कभी भुलाई ही नहीं जा सकती। टीचर पढ़ाने के लिए सवाल पूछते हैं, लेकिन कई बार छात्रों के जवाब ऐसे होते हैं कि पूरी क्लास हंसने लगती है। कुछ छात्र अपनी समझदारी से सबको चौंका देते हैं, तो कुछ अपनी हाजिरजवाबी से टीचर को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आइए, पढ़ते हैं अध्यापक और छात्रों के कुछ ऐसे ही मजेदार जोक्स, जो आपको स्कूल के पुराने दिनों की याद दिलाने के साथ हंसने का मौका भी देंगे।




अध्यापक - बताओ, किताब और कॉपी में क्या अंतर होता है?
छात्र - किताब में ज्ञान होता है और कॉपी में हमारा ज्ञान कितना कम है, इसका सबूत होता है।
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Funny Teacher and Student Jokes Hilarious Classroom Conversations
वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

अध्यापक - अगर तुम्हें परीक्षा में कोई सवाल नहीं आता, तो क्या करोगे?
छात्र - पहले सवाल को ध्यान से पढ़ूंगा।
अध्यापक - और फिर?
छात्र - फिर उसे भी लगेगा कि हम दोनों एक-दूसरे को नहीं जानते!

Funny Teacher and Student Jokes Hilarious Classroom Conversations
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe stock

अध्यापक - मान लो तुम्हारे पास दस आम हैं और तुमने अपने दोस्त को चार दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?
छात्र - दस ही बचेंगे।
अध्यापक - वह कैसे?
छात्र - क्योंकि दोस्त को देने से पहले मैं उससे पूछूंगा कि उसे आम चाहिए भी या नहीं। हो सकता है उसे संतरे पसंद हों!

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जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

अध्यापक - तुम रोज स्कूल में इतनी जल्दी क्यों पहुंच जाते हो?
छात्र - सर, घर पर मम्मी के पास कामों की लंबी लिस्ट होती है।
अध्यापक - तो स्कूल आकर क्या करते हो?
छात्र - यहां कम से कम घंटी बजने तक कोई काम नहीं बताता!

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

अध्यापक - बताओ, गलती करने से क्या सीख मिलती है?
छात्र - सर, गलती करने से सीख मिलती है कि अगली बार वही गलती किसी के सामने नहीं करनी चाहिए।
अध्यापक - मतलब?
छात्र - मतलब अगली बार होमवर्क नहीं किया तो घर पर बता दूंगा कि आपने चेक ही नहीं किया!
 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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