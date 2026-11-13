हिंदी जोक्स: टीचर ने पूछा ऐसा सवाल, छात्र के जवाब ने पूरी क्लास को हंसने पर कर दिया मजबूर

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock







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बचपन के दिनों की अपनी ही एक अलग दुनिया होती है। स्कूल की घंटी बजते ही दोस्तों के साथ बातें करना, लंच ब्रेक में टिफिन बांटना, छुट्टी का इंतजार करना और क्लास में टीचर की किसी मजेदार बात पर हंसी रोकना आसान नहीं होता। जिंदगी की भागदौड़ में भी जब स्कूल के दिन याद आते हैं, तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। खासकर अध्यापक और छात्रों के बीच होने वाली बातचीत तो कभी भुलाई ही नहीं जा सकती। टीचर पढ़ाने के लिए सवाल पूछते हैं, लेकिन कई बार छात्रों के जवाब ऐसे होते हैं कि पूरी क्लास हंसने लगती है। कुछ छात्र अपनी समझदारी से सबको चौंका देते हैं, तो कुछ अपनी हाजिरजवाबी से टीचर को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आइए, पढ़ते हैं अध्यापक और छात्रों के कुछ ऐसे ही मजेदार जोक्स, जो आपको स्कूल के पुराने दिनों की याद दिलाने के साथ हंसने का मौका भी देंगे।





अध्यापक - बताओ, किताब और कॉपी में क्या अंतर होता है?

छात्र - किताब में ज्ञान होता है और कॉपी में हमारा ज्ञान कितना कम है, इसका सबूत होता है।

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2 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

अध्यापक - अगर तुम्हें परीक्षा में कोई सवाल नहीं आता, तो क्या करोगे?

छात्र - पहले सवाल को ध्यान से पढ़ूंगा।

अध्यापक - और फिर?

छात्र - फिर उसे भी लगेगा कि हम दोनों एक-दूसरे को नहीं जानते!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe stock

अध्यापक - मान लो तुम्हारे पास दस आम हैं और तुमने अपने दोस्त को चार दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?

छात्र - दस ही बचेंगे।

अध्यापक - वह कैसे?

छात्र - क्योंकि दोस्त को देने से पहले मैं उससे पूछूंगा कि उसे आम चाहिए भी या नहीं। हो सकता है उसे संतरे पसंद हों!

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4 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

अध्यापक - तुम रोज स्कूल में इतनी जल्दी क्यों पहुंच जाते हो?

छात्र - सर, घर पर मम्मी के पास कामों की लंबी लिस्ट होती है।

अध्यापक - तो स्कूल आकर क्या करते हो?

छात्र - यहां कम से कम घंटी बजने तक कोई काम नहीं बताता!

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik