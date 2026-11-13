हिंदी जोक्स: टीचर ने पूछा ऐसा सवाल, छात्र के जवाब ने पूरी क्लास को हंसने पर कर दिया मजबूर

बचपन के दिनों की अपनी ही एक अलग दुनिया होती है। स्कूल की घंटी बजते ही दोस्तों के साथ बातें करना, लंच ब्रेक में टिफिन बांटना, छुट्टी का इंतजार करना और क्लास में टीचर की किसी मजेदार बात पर हंसी रोकना आसान नहीं होता। जिंदगी की भागदौड़ में भी जब स्कूल के दिन याद आते हैं, तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। खासकर अध्यापक और छात्रों के बीच होने वाली बातचीत तो कभी भुलाई ही नहीं जा सकती। टीचर पढ़ाने के लिए सवाल पूछते हैं, लेकिन कई बार छात्रों के जवाब ऐसे होते हैं कि पूरी क्लास हंसने लगती है। कुछ छात्र अपनी समझदारी से सबको चौंका देते हैं, तो कुछ अपनी हाजिरजवाबी से टीचर को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आइए, पढ़ते हैं अध्यापक और छात्रों के कुछ ऐसे ही मजेदार जोक्स, जो आपको स्कूल के पुराने दिनों की याद दिलाने के साथ हंसने का मौका भी देंगे।
अध्यापक - बताओ, किताब और कॉपी में क्या अंतर होता है?
छात्र - किताब में ज्ञान होता है और कॉपी में हमारा ज्ञान कितना कम है, इसका सबूत होता है।
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वायरल जोक्स
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अध्यापक - अगर तुम्हें परीक्षा में कोई सवाल नहीं आता, तो क्या करोगे?
छात्र - पहले सवाल को ध्यान से पढ़ूंगा।
अध्यापक - और फिर?
छात्र - फिर उसे भी लगेगा कि हम दोनों एक-दूसरे को नहीं जानते!
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Adobe stock
अध्यापक - मान लो तुम्हारे पास दस आम हैं और तुमने अपने दोस्त को चार दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?
छात्र - दस ही बचेंगे।
अध्यापक - वह कैसे?
छात्र - क्योंकि दोस्त को देने से पहले मैं उससे पूछूंगा कि उसे आम चाहिए भी या नहीं। हो सकता है उसे संतरे पसंद हों!
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जोक्स इन हिंदी
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अध्यापक - तुम रोज स्कूल में इतनी जल्दी क्यों पहुंच जाते हो?
छात्र - सर, घर पर मम्मी के पास कामों की लंबी लिस्ट होती है।
अध्यापक - तो स्कूल आकर क्या करते हो?
छात्र - यहां कम से कम घंटी बजने तक कोई काम नहीं बताता!
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वायरल फनी जोक्स
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अध्यापक - बताओ, गलती करने से क्या सीख मिलती है?
छात्र - सर, गलती करने से सीख मिलती है कि अगली बार वही गलती किसी के सामने नहीं करनी चाहिए।
अध्यापक - मतलब?
छात्र - मतलब अगली बार होमवर्क नहीं किया तो घर पर बता दूंगा कि आपने चेक ही नहीं किया!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)