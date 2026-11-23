1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: वर्तमान समय में सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर..



बीवी- सुनो जी, जब हमारी नई-नई शादी हुई थी...

जब मैं खाना बना कर लाती थी तो तुम खुद कम खाते थे, मुझे ज्यादा खिलाते थे।

पति- तो?

बीवी- तो अब ऐसा क्यों नहीं करते हो?

पति- क्योंकि अब तुम अच्छा खाना बनाना सीख गई हो। बीवी बेहोश।



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर मरीज से- अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे?

मरीज- साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं कब्र खोदता हूं......

आपकी फ्री में खोद दूंगा।





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik