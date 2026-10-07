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वायरल जोक्स: चाचा- बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? भतीजे ने दिया ऐसा जवाब कि तुरंत ही हो गई धुनाई

Wed, 07 Oct 2026 12:31 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 07 Oct 2026 12:31 PM IST
सार

वायरल जोक्स: अगर आपके घर में भी कोई ऐसा चाचा-भतीजा है, जिनकी बातचीत शुरू होते ही माहौल मजेदार हो जाता है, तो ये जोक्स आपको जरूर पसंद आएंगे।

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Uncle Nephew Jokes That Will Make You Smile goes viral on Internet
वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

चाचा-भतीजे का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, जिसमें दोस्ती भी होती है, अपनापन भी और एक-दूसरे की टांग खींचने का पूरा अधिकार भी। चाचा कभी भतीजे को समझदार बनने की सलाह देते हैं, तो भतीजा अपनी मासूम बातों से चाचा को ही सोचने पर मजबूर कर देता है। दोनों के बीच होने वाली यही छोटी-छोटी नोकझोंक रिश्ते में हंसी और अपनापन घोल देती है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा चाचा-भतीजा है, जिनकी बातचीत शुरू होते ही माहौल मजेदार हो जाता है तो ये जोक्स आपको जरूर पसंद आएंगे।



चाचा - बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है?
भतीजा - चाचा, बिल्कुल आपकी शादीशुदा जिंदगी जैसी।
चाचा - मतलब?
भतीजा - चल तो रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे।
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जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

 चाचा - बेटा, बड़ा होकर क्या बनोगे?
भतीजा - चाचा, आपके जैसा।
चाचा - अरे वाह! क्यों?
भतीजा - ताकि हर बात पर पापा से कह सकूं कि चाचा ने भी यही किया था।

भतीजा - चाचा, आप इतने समझदार कैसे हैं?
चाचा - बेटा, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है।
भतीजा - फिर मेरी गणित की कॉपी क्यों नहीं समझ पा रहे?
चाचा - कुछ चीजें जिंदगी भी नहीं सिखा पाती।

चाचा - बेटा, आजकल के बच्चों में धैर्य नहीं है।
भतीजा - चाचा, आपमें भी नहीं है।
चाचा - वो कैसे?
भतीजा - मैंने बस इतना कहा कि पांच मिनट मोबाइल दे दो, आपने तुरंत अपना मोबाइल छिपा लिया।

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वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

 भतीजा - चाचा, पापा कहते हैं कि पैसे बचाने चाहिए।
चाचा - बिल्कुल सही कहते हैं।
भतीजा - तो फिर आप हर बार मुझे जेब खर्च क्यों देते हैं?
चाचा - ताकि तुम बचत का महत्व खुद समझ सको।

 चाचा - बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।
भतीजा - चाचा, आपकी बात बिल्कुल सही है।
चाचा - देखा, समझदार हो रहे हो।
भतीजा - इसलिए तो मैं होमवर्क करने के लिए ट्यूशन रखूंगा।

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जोक्स का खजाना - फोटो : Amar Ujala

भतीजा - चाचा, आप बचपन में बहुत शरारती थे?
चाचा - बिल्कुल नहीं।
भतीजा - पक्का?
चाचा - हां।
भतीजा - फिर दादी की अलमारी में छिपी आपकी पुरानी फोटो क्या कहती है?
चाचा - बेटा, कुछ राज परिवार में ही रहने दो।

चाचा - बेटा, मोबाइल कम चलाया करो।
भतीजा - ठीक है चाचा।
चाचा - सच में?
भतीजा - हां, अब मैं मोबाइल की जगह लैपटॉप चलाऊंगा।
चाचा - आज से तुम मेरे भतीजे नहीं, मेरे सबक हो।

चाचा - बेटा, तुम्हें सबसे ज्यादा किससे डर लगता है?
भतीजा - पापा से।
चाचा - और मुझसे?
भतीजा - आपसे तो तब डर लगता है जब पापा कहते हैं कि चाचा को सब बता दूंगा।

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

चाचा - बेटा, जिंदगी में हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करना।
भतीजा - जी चाचा।
चाचा - और मेरी भी।
भतीजा - वो तो करता हूं चाचा, आखिर घर में आपकी उम्र का सबसे बड़ा फायदा मुझे ही मिलता है।
 

डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं 

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