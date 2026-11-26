जिंदगी में हंसना सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि खुद को खुश रखने का एक अच्छा तरीका भी है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह से शाम तक काम, जिम्मेदारियों और कई तरह की चिंताओं के बीच इंसान इतना उलझ जाता है कि छोटी-छोटी खुशियों पर ध्यान देना ही भूल जाता है। ऐसे में रोजाना कुछ पल हंसना बेहद जरूरी है। कई बार किसी अपने की कही एक मजेदार बात चेहरे पर ऐसी मुस्कान ले आती है, जो घंटों तक बनी रहती है। इसलिए जरूरी है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में हंसी के लिए भी थोड़ी जगह बनाएं। तो चलिए पढ़ते हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कुछ मजेदार जोक्स। आइए जानते हैं।
गर्लफ्रेंड - तुम मेरी बात कितनी ध्यान से सुनते हो?
बॉयफ्रेंड - इतनी ध्यान से कि तुम्हारी कही हर बात याद रहती है।
गर्लफ्रेंड - अच्छा, मैंने कल क्या कहा था?
बॉयफ्रेंड - यही कि मैं तुम्हारी बात ध्यान से नहीं सुनता!
2 of 5
जोक्स का खजाना
- फोटो : Adobe Stock
बॉयफ्रेंड - तुम्हें मुझमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
गर्लफ्रेंड - तुम्हारा धैर्य।
बॉयफ्रेंड - वो कैसे?
गर्लफ्रेंड - मैं एक ही बात पांच बार पूछती हूं और तुम छठी बार भी जवाब दे देते हो!
3 of 5
जोक्स का खजाना
- फोटो : Adobe Stock
गर्लफ्रेंड - अगर तुम्हें मेरे और अपनी नींद में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे?
बॉयफ्रेंड - तुम्हें।
गर्लफ्रेंड - सच में?
बॉयफ्रेंड - हां, क्योंकि तुम्हारे नाराज होने के बाद नींद वैसे भी नहीं आएगी!
4 of 5
जीजा-साली जोक्स
- फोटो : Freepik/Amar Ujala
बॉयफ्रेंड - तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं।**
गर्लफ्रेंड - अच्छा, तो मेरी एक बात मान लो।
बॉयफ्रेंड - बोलो।
गर्लफ्रेंड - बिना याद दिलाए हमारी अगली मुलाकात की तारीख याद रखना।
बॉयफ्रेंड - ये तो कुछ भी करने से भी मुश्किल काम है!
5 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Jokes In Hindi
गर्लफ्रेंड - तुम हमेशा कहते हो कि मैं बहुत खास हूं।**
बॉयफ्रेंड - बिल्कुल, तुम सबसे खास हो।
गर्लफ्रेंड - तो फिर मेरी पसंद की चीजें याद क्यों नहीं रखते?
बॉयफ्रेंड - क्योंकि खास चीजों को याद रखने के लिए खास दिमाग चाहिए, जो अभी तक विकसित हो रहा है!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)