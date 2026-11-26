1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Funny Jokes







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जिंदगी में हंसना उतना ही जरूरी है, जितना रोजमर्रा के कामों के बीच थोड़ा सुकून पाना। सुबह से शाम तक ऑफिस, घर, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम कई बार इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने चेहरे की मुस्कान पर भी ध्यान नहीं देते। धीरे-धीरे छोटी-छोटी परेशानियां मन पर हावी होने लगती हैं। ऐसे में हंसी हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक की तरह काम करती है। खुलकर हंसने से मन हल्का महसूस होता है, तनाव से ध्यान हटता है और दिनभर की थकान के बीच कुछ पल खुशी के मिल जाते हैं। तो चलिए आज इसी मजेदार रिश्ते पर आधारित कुछ नए जीजा-साली के जोक्स पढ़ते हैं, जो आपको हंसने का एक अच्छा बहाना देंगे।





साली - जीजाजी, आप दीदी की हर बात कैसे मान लेते हैं?

जीजा - क्योंकि घर में शांति बनाए रखना जरूरी है।

साली - और अगर दीदी गलत हों तो?

जीजा - तब तो शांति और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है!

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2 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

जीजा - साली साहिबा, आजकल आप बहुत समझदारी की बातें करने लगी हैं।

साली - शुक्रिया जीजाजी, आपकी संगत का असर है।

जीजा - अच्छा! मैंने आपको क्या सिखाया?

साली - यही कि हर बात पर तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, वरना घर में आपकी तरह सफाई देनी पड़ती है!

3 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

साली - जीजाजी, आप दीदी को खुश रखने के लिए क्या करते हैं?

जीजा - उनकी पसंद का खाना बनवाता हूं, उनकी बातें सुनता हूं और उनकी तारीफ करता हूं।

साली - वाह! और जब आपसे गलती हो जाती है?

जीजा - तब ये तीनों काम एक साथ करने पड़ते हैं!

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

जीजा - साली साहिबा, आप हर बार मायके आने पर इतनी खुश क्यों हो जाती हैं?

साली - क्योंकि यहां कोई मुझसे घर के कामों की सूची नहीं पूछता।

जीजा - तो फिर हमारे घर भी आ जाया कीजिए।

साली - जीजाजी, वहां तो दीदी की सूची भी आपके पास रहती है!

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5 of 5 फनी मजेदार जोक्स - फोटो : freepik