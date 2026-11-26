1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़े जश्न या खास मौके की जरूरत नहीं होती। कई बार सुबह की चाय के साथ हुई छोटी-सी बातचीत, बच्चों की शरारतें या परिवार के किसी सदस्य की मजेदार बात ही चेहरे पर मुस्कान ले आती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम काम, घर और दूसरी जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में रोजाना हंसना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हंसी न सिर्फ मन को हल्का करती है, बल्कि तनाव और थकान से कुछ देर के लिए राहत भी देती है। तो चलिए, आज देवर और भाभी की इसी प्यारी नोकझोंक पर आधारित कुछ नए चुटकुले पढ़ते हैं।



भाभी - देवर जी, आप हर काम आखिरी समय पर ही क्यों करते हैं?

देवर - भाभी, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है।

भाभी - वो कैसे?

देवर - मुझे पता है कि आखिरी समय पर आप ही आवाज लगाकर काम करवा लेंगी!

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2 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

देवर - भाभी, आप मुझे घर का सबसे होशियार इंसान मानती हैं न?

भाभी - बिल्कुल नहीं।

देवर - क्यों भाभी?

भाभी - क्योंकि होशियार इंसान खुद से अपनी तारीफ नहीं करवाता!

3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

भाभी - देवर जी, बाजार से हरी मिर्च लाने को कहा था, ये लाल मिर्च क्यों ले आए?

देवर - भाभी, दुकान पर हरी मिर्च खत्म हो गई थी।

भाभी - तो दूसरी दुकान से ले आते!

देवर - भाभी, आप ही तो कहती हैं कि आजकल हरी चीजें कम खानी चाहिए!

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4 of 5 पति-पत्नी के वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

देवर - भाभी, आपको मेरी कौन-सी आदत सबसे अच्छी लगती है?

भाभी - तुम्हारी ईमानदारी।

देवर - सच में?

भाभी - हां, तुम काम न करने के इतने ईमानदार हो कि कभी काम करने का नाटक भी नहीं करते!

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik