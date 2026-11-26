जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़े जश्न या खास मौके की जरूरत नहीं होती। कई बार सुबह की चाय के साथ हुई छोटी-सी बातचीत, बच्चों की शरारतें या परिवार के किसी सदस्य की मजेदार बात ही चेहरे पर मुस्कान ले आती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम काम, घर और दूसरी जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में रोजाना हंसना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हंसी न सिर्फ मन को हल्का करती है, बल्कि तनाव और थकान से कुछ देर के लिए राहत भी देती है। तो चलिए, आज देवर और भाभी की इसी प्यारी नोकझोंक पर आधारित कुछ नए चुटकुले पढ़ते हैं।
भाभी - देवर जी, आप हर काम आखिरी समय पर ही क्यों करते हैं?
देवर - भाभी, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है।
भाभी - वो कैसे?
देवर - मुझे पता है कि आखिरी समय पर आप ही आवाज लगाकर काम करवा लेंगी!
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जोक्स इन हिंदी
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देवर - भाभी, आप मुझे घर का सबसे होशियार इंसान मानती हैं न?
भाभी - बिल्कुल नहीं।
देवर - क्यों भाभी?
भाभी - क्योंकि होशियार इंसान खुद से अपनी तारीफ नहीं करवाता!
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मजेदार जोक्स
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भाभी - देवर जी, बाजार से हरी मिर्च लाने को कहा था, ये लाल मिर्च क्यों ले आए?
देवर - भाभी, दुकान पर हरी मिर्च खत्म हो गई थी।
भाभी - तो दूसरी दुकान से ले आते!
देवर - भाभी, आप ही तो कहती हैं कि आजकल हरी चीजें कम खानी चाहिए!
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पति-पत्नी के वायरल चुटकुले
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देवर - भाभी, आपको मेरी कौन-सी आदत सबसे अच्छी लगती है?
भाभी - तुम्हारी ईमानदारी।
देवर - सच में?
भाभी - हां, तुम काम न करने के इतने ईमानदार हो कि कभी काम करने का नाटक भी नहीं करते!
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वायरल फनी जोक्स
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भाभी - देवर जी, आपको घर में सबसे ज्यादा किसकी डांट से डर लगता है?
देवर - किसी की नहीं भाभी।
भाभी - अच्छा! तो फिर मेरी बात सुनकर चुप क्यों हो जाते हो?
देवर - क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, खासकर जब सामने वाला सही भी हो और घर में रहता भी हो!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)