Funny Jokes: लड़के-लड़की की मजेदार बातें पढ़कर हंस हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes in Hindi: हंसने से हमारा मन खुश रहता है और आप स्वस्थ रहते हैं। इसके साथ ही आपका मन सकारात्मक सोचता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। हंसना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स (Majedar Jokes in Hindi) और चुटकुले (Viral Chutkule in Hindi) लेकर आ रहे हैं। इन जोक्स (Funny Jokes) पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



रानी अपनी सहेली बानी से- क्या तुमने यह नई साड़ी खरीदी है?

बानी- हां, 5 हजार रुपये की है।

रानी- अरे वाह... यह ज्वैलरी भी नई खरीदी है?

बानी- हां, पूरे 2 लाख रुपये की है।

रानी- क्या तुम्हारे पति ने नई जॉब बदल ली?

बानी- नहीं, मैंने पति ही बदल लिया।