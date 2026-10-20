टाइगर श्रॉफ पर हमला: पानीपत का रहने वाला है अनिल पंडित, पहले दुबई, फिर वहां से डंकी रूट से गया था अमेरिका

1 of 9 Tiger Shroff Firing - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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रेरकलां गांव के ग्रामीणों ने बताया कि अनिल पंडित के पिता कृष्ण लाल पुजारी और उसकी मां प्रवेश घरेलू महिला हैं। अनिल तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा है। उसकी मंझली बहन की शादी हो चुकी है। सबसे छोटा भाई अभिषेक है। अनिल के पिता करीब 10 साल पहले अपना पैतृक मकान भाइयों को बेचकर रेरकलां गांव से चले गए थे। अनिल के चाचा और ताऊ गांव में ही रहते हैं। मुंबई में फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार को हुई फायरिंग के बाद जिम्मेदारी लेने वाला अनिल पंडित पानीपत के रेरकलां गांव का रहने वाला है। वह चार साल पहले नौकरी की तलाश में दुबई गया था और फिर वहां से डंकी रूट से अमेरिका पहुंच गया। वहां वह अपराध की दुनिया के बड़े नेटवर्क से जुड़ गया। अनिल पंडित का परिवार करनाल में किराये के मकान में रह रहा है।

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2 of 9 Anil Pandit - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पड़ोसियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अनिल के खिलाफ पहले एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं थी। वह 12वीं तक पढ़ा है। गांव छोड़ने के बाद वह अपराध के दलदल में धंसता चला गया। करीब साल भर पहले पुलिस ने उसके पिता और मां को गिरफ्तार किया था। पिता वर्तमान में रोहतक जेल में बंद हैं जबकि मां को कुछ समय पहले जमानत मिल चुकी है। छोटे भाई को पुलिस तलाश रही है।

3 of 9 लॉरेंस बिश्नोई - फोटो : एक्स

दुबई से अमेरिका और फिर लॉरेंस गैंग तक का सफर

अनिल 2022 में दुबई गया था। वहां से 2024 में अमेरिका पहुंच गया। वह अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया और गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के साथ जुड़ गया। वह सोशल मीडिया पर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने और उनकी जिम्मेदारी लेने लगा। उसके खिलाफ पानीपत में करीब 10 प्राथमिकी दर्ज हैं।



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4 of 9 लॉरेंस बिश्नोई - फोटो : पीटीआई

पानीपत में हुई इन वारदातों से अनिल का सीधा जुड़ाव

-26 मार्च 2026 : भाजपा नेता एवं चिकित्सक डॉ. गौरव श्रीवास्तव से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी।

-26 मार्च 2026 : फतेहपुरी चौक स्थित प्रसिद्ध मिष्ठान भंडार मिट्ठन स्वीट्स के मालिकों से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी।

-24 मार्च 2026 : इसराना निवासी सुक्रमपाल से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी, इसराना के हरेंद्र से भी रंगदारी मांगी।

-30 सितंबर 2026 : असंध रोड स्थित सुनील मेमोरियल अस्पताल के संचालक डॉ. संजय सेन से एक करोड़ की रंगदारी मांगी।

-14 मार्च 2026 : असंध रोड मनी एक्सचेंज कार्यालय पर बदमाशों के फायरिंग की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली।





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5 of 9 पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला