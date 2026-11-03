दिवाली 2026: ऑफिस की दिवाली पार्टी में क्या पहनें? ट्राई करें ये 10 स्टाइलिश आउटफिट

1 of 5 ऑफिस की दिवाली पार्टी में क्या पहनें? - फोटो : AI







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Stylish and Traditional Diwali Outfit Ideas: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही घरों के साथ-साथ ऑफिस में भी सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कई कंपनियों में दिवाली पार्टी का आयोजन किया जाता है, जहां कर्मचारी ट्रेडिशनल और एथनिक लुक में नजर आते हैं। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल रहता है कि ऑफिस की दिवाली पार्टी में क्या पहनें, जिससे लुक स्टाइलिश होने के साथ-साथ एलिगेंट और प्रोफेशनल भी दिखे।



अगर आप भी इस दिवाली ऑफिस पार्टी में सबसे अलग दिखना चाहते हैं, तो अपने आउटफिट का चुनाव खास तरीके से करें। इस लेख में जानें Office Diwali Party Outfit Ideas के तहत महिलाओं और पुरुषों के लिए 10 शानदार ड्रेसिंग आइडियाज। इनकी मदद से आप आरामदायक रहते हुए पार्टी में अपना स्टाइलिश अंदाज दिखा सकते हैं।

दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही घरों के साथ-साथ ऑफिस में भी सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कई कंपनियों में दिवाली पार्टी का आयोजन किया जाता है, जहां कर्मचारी ट्रेडिशनल और एथनिक लुक में नजर आते हैं। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल रहता है कि ऑफिस की दिवाली पार्टी में क्या पहनें, जिससे लुक स्टाइलिश होने के साथ-साथ एलिगेंट और प्रोफेशनल भी दिखे।

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महिलाओं के लिए आउटफिट आइडियाज



एथनिक कुर्ती और पलाजो सेट



ऑफिस की दिवाली पार्टी के लिए एथनिक कुर्ती और पलाजो सेट एक शानदार विकल्प है। आप मिरर वर्क, गोटा पट्टी या हल्की एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्ती चुन सकती हैं। इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स और जूती पहनकर अपने लुक को खूबसूरत बना सकती हैं।



ट्रेडिशनल साड़ी



अगर आप दिवाली पार्टी में क्लासी और एलिगेंट दिखना चाहती हैं, तो साड़ी पहन सकती हैं। सिल्क, बनारसी, ऑर्गेंजा और शिफॉन साड़ी अच्छे विकल्प हैं। इसके साथ हल्की ज्वेलरी और सुंदर हेयरस्टाइल आपके लुक को खास बना सकती है।





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अनारकली सूट



अनारकली सूट फेस्टिव सीजन के लिए काफी पसंद किया जाता है। आप रेड, ग्रीन, मैरून या रॉयल ब्लू रंग का अनारकली सूट पहन सकती हैं। इसके साथ झुमके और मैचिंग फुटवियर पहनकर शानदार ट्रेडिशनल लुक पा सकती हैं।



शरारा सेट



ऑफिस की दिवाली पार्टी में कुछ ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो शरारा सेट ट्राई करें। गोटा पट्टी, मिरर वर्क और एम्ब्रॉयडरी वाला शरारा सेट आपको फेस्टिव लुक देगा। इसके साथ छोटे झुमके और हल्का मेकअप अच्छा लगेगा।



इंडो-वेस्टर्न ड्रेस



अगर आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों लुक पसंद करती हैं, तो इंडो-वेस्टर्न आउटफिट पहन सकती हैं। धोती पैंट के साथ शॉर्ट कुर्ती, जैकेट स्टाइल सूट या लॉन्ग स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप अच्छे विकल्प हैं। यह आउटफिट ऑफिस पार्टी के लिए स्टाइलिश और आरामदायक रहेगा।





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पुरुषों के लिए आउटफिट आइडियाज



कुर्ता-पायजामा



पुरुषों के लिए ऑफिस की दिवाली पार्टी में कुर्ता-पायजामा सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। आप सफेद, क्रीम, पीला या हल्के रंग का कुर्ता चुन सकते हैं। इसके साथ मोजड़ी पहनकर अपने लुक को ट्रेडिशनल टच दे सकते हैं।



नेहरू जैकेट के साथ कुर्ता



अगर आप सिंपल कुर्ते को थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर नेहरू जैकेट पहनें। प्रिंटेड या एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट आपके लुक को आकर्षक बना सकती है। ऑफिस दिवाली पार्टी के लिए यह एक स्मार्ट एथनिक लुक है।



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