लिप केयर टिप्स: सर्दियों में लिप बाम लगाने का सही तरीका क्या है?

1 of 5 सर्दियों में फटने लगे हैं होंठ तो फॉलो करें ये लिप केयर रूटीन - फोटो : AI







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Winter Lip Care Routine: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही त्वचा के साथ-साथ होंठों की देखभाल करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। ठंडी हवाओं और कम नमी के कारण होंठ रूखे, बेजान और फटने लगते हैं। कई बार होंठों पर पपड़ी जमने लगती है और उनमें दर्द या जलन भी महसूस होती है। ऐसे में बार-बार होंठों पर जीभ फेरना या पपड़ी को खींचकर निकालना परेशानी को और बढ़ा सकता है।



अगर आप भी सर्दियों में फटे और रूखे होंठों से परेशान रहते हैं, तो सही लिप केयर रूटीन अपनाना जरूरी है। आइए जानते हैं सर्दियों में होंठों को मुलायम, गुलाबी और खूबसूरत बनाए रखने के लिए कौन-से आसान लिप केयर टिप्स अपनाने चाहिए। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही त्वचा के साथ-साथ होंठों की देखभाल करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। ठंडी हवाओं और कम नमी के कारण होंठ रूखे, बेजान और फटने लगते हैं। कई बार होंठों पर पपड़ी जमने लगती है और उनमें दर्द या जलन भी महसूस होती है। ऐसे में बार-बार होंठों पर जीभ फेरना या पपड़ी को खींचकर निकालना परेशानी को और बढ़ा सकता है।

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2 of 5 सर्दियों में फटने लगे हैं होंठ तो फॉलो करें ये लिप केयर रूटीन - फोटो : iStock

होंठ फटने के मुख्य कारण: ठंडी और शुष्क हवाएं।

शरीर में पानी की कमी।

बार-बार होंठों को जीभ से गीला करना।

होंठों पर घटिया या जलन पैदा करने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाना।

पर्याप्त लिप केयर न करना।

धूप और ठंडी हवा के सीधे संपर्क में रहना।



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सर्दियों में अपनाएं ये आसान लिप केयर टिप्स



1. रोजाना लिप बाम लगाएं



सर्दियों में होंठों को मॉइस्चराइज रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए पेट्रोलियम जेली, शिया बटर या सेरामाइड युक्त लिप बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर जाने से पहले और रात को सोने से पहले लिप बाम जरूर लगाएं।



2. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं



सर्दियों में अक्सर लोग कम पानी पीते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है और होंठ भी रूखे नजर आने लगते हैं। इसलिए पूरे दिन पर्याप्त पानी पीते रहें।



3. होंठों को बार-बार जीभ न लगाएं



कई लोगों की आदत होती है कि होंठ सूखने पर वे उन पर जीभ फेरने लगते हैं। इससे होंठों का रूखापन और बढ़ सकता है। इसलिए इस आदत से बचें।



4. रात में लगाएं लिप मास्क



रात को सोने से पहले होंठों पर लिप मास्क या पेट्रोलियम जेली की मोटी परत लगाएं। इससे होंठों की नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है।



5. SPF वाला लिप बाम इस्तेमाल करें



सर्दियों में भी सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें होंठों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए दिन में SPF 30 या उससे अधिक वाला लिप बाम इस्तेमाल करना बेहतर है।



6. होंठों की पपड़ी न खींचें



अगर होंठों पर सूखी त्वचा या पपड़ी जम गई है, तो उसे हाथों से खींचकर न निकालें। इससे होंठों में घाव और जलन हो सकती है। होंठों को मॉइस्चराइज रखें।





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होंठ फटने पर किन गलतियों से बचें?

होंठों की पपड़ी को दांतों से न खींचें।

बार-बार होंठों को चाटने से बचें।

रूखे होंठों पर नींबू या अन्य तेज घरेलू नुस्खे न आजमाएं।

जलन पैदा करने वाले लिप प्रोडक्ट इस्तेमाल न करें।

होंठों को बार-बार स्क्रब न करें।



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