Chhath Puja 2026 Trendy Glass Bangles Designs: छठ महापर्व की तैयारियों में महिलाएं पारंपरिक परिधान से लेकर सोलह श्रृंगार तक हर चीज का खास ख्याल रखती हैं। इस दौरान साड़ी, सिंदूर, बिंदी और गहनों के साथ चूड़ियां भी सुहागिनों के श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। रंग-बिरंगी और आकर्षक डिजाइनों वाली चूड़ियां पारंपरिक लुक की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। ऐसे में अगर आप भी छठ पूजा पर अपने श्रृंगार को खास बनाना चाहती हैं, तो यहां दिए गए चूड़ियों के खूबसूरत सेट डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। इनसे मिलता-जुलता सेट पहनकर आप अपने लुक को और आकर्षक बना सकती हैं।
छठ पूजा 2026: हाथों की खूबसूरती बढ़ाएंगी इन रंगों की कांच की चूड़ियां ,सोलह श्रृंगार में करें शामिल
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनिया चौहान Updated Sat, 14 Nov 2026 01:34 PM IST
सार
Chhath Puja 2026: छठ महापर्व पर सोलह श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं पारंपरिक परिधान के साथ खूबसूरत रंगों और आकर्षक डिजाइनों वाली चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं।
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