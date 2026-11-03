1 of 6 दिवाली पर बनवाएं इस तरह के ब्लाउज डिजाइन - फोटो : AI







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Latest Blouse Designs for Diwali: दिवाली का त्योहार आते ही हर महिला की तैयारी शुरू हो जाती है। घर की सजावट से लेकर पूजा की थाली और मिठाइयों तक, हर चीज को खास बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन दिवाली पर सबसे ज्यादा उत्साह होता है अपने लुक को लेकर। खासकर महिलाएं इस मौके पर ऐसी साड़ी पहनना पसंद करती हैं, जिसमें उनका लुक पारंपरिक होने के साथ-साथ स्टाइलिश और आकर्षक भी नजर आए। हालांकि, साड़ी कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, उसका पूरा लुक ब्लाउज के डिजाइन पर काफी हद तक निर्भर करता है।



अगर आप भी इस दिवाली अपनी पुरानी साड़ी को नए अंदाज में पहनना चाहती हैं या किसी नई साड़ी के साथ ट्रेंडी ब्लाउज सिलवाने की सोच रही हैं, तो इस बार कुछ खास डिजाइन जरूर ट्राई करें। इन दिनों बैकलेस ब्लाउज, डीप नेक ब्लाउज, फुल स्लीव्स डिजाइन, एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज और केप स्टाइल ब्लाउज काफी पसंद किए जा रहे हैं।



सही ब्लाउज डिजाइन चुनकर आप सिंपल साड़ी को भी डिजाइनर लुक दे सकती हैं। इसके लिए आपको बहुत महंगे कपड़े या भारी वर्क की जरूरत नहीं है। बस अपनी साड़ी, शरीर की सुविधा और पसंद के हिसाब से सही डिजाइन चुनना जरूरी है। आइए जानते हैं दिवाली 2026 के लिए 5 ऐसे स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन, जो आपके त्योहार के लुक में चार चांद लगा सकते हैं। अगर आप भी इस दिवाली अपनी पुरानी साड़ी को नए अंदाज में पहनना चाहती हैं या किसी नई साड़ी के साथ ट्रेंडी ब्लाउज सिलवाने की सोच रही हैं, तो इस बार कुछ खास डिजाइन जरूर ट्राई करें। इन दिनों बैकलेस ब्लाउज, डीप नेक ब्लाउज, फुल स्लीव्स डिजाइन, एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज और केप स्टाइल ब्लाउज काफी पसंद किए जा रहे हैं।सही ब्लाउज डिजाइन चुनकर आप सिंपल साड़ी को भी डिजाइनर लुक दे सकती हैं। इसके लिए आपको बहुत महंगे कपड़े या भारी वर्क की जरूरत नहीं है। बस अपनी साड़ी, शरीर की सुविधा और पसंद के हिसाब से सही डिजाइन चुनना जरूरी है। आइए जानते हैं दिवाली 2026 के लिए 5 ऐसे स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन, जो आपके त्योहार के लुक में चार चांद लगा सकते हैं।

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2 of 6 दिवाली के लिए ब्लाउज डिजाइन आइडिया - फोटो : AI

दिवाली 2026 के लिए ट्राई करें ये 5 स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन



बैकलेस ब्लाउज डिजाइन



अगर आप दिवाली पर थोड़ा ग्लैमरस और मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो बैकलेस ब्लाउज एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस डिजाइन में पीछे की तरफ खुला पैटर्न होता है, जिसे डोरी, टैसल या खूबसूरत लेस से सजाया जा सकता है। सिल्क, जॉर्जेट और शिफॉन की साड़ियों के साथ यह डिजाइन काफी खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसमें हल्की एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकती हैं।

3 of 6 फुल स्लीव ब्लाउज डिजाइन - फोटो : AI

फुल स्लीव्स एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज



अगर आप ट्रेडिशनल और रॉयल लुक पसंद करती हैं, तो फुल स्लीव्स एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज जरूर ट्राई करें। इस पर गोल्डन थ्रेड वर्क, जरी, सीक्विन या फूलों की कढ़ाई करवाई जा सकती है। खासकर बनारसी, कांजीवरम और सिल्क साड़ियों के साथ यह डिजाइन बेहद शानदार लगता है। दिवाली पूजा और पारिवारिक समारोह के लिए भी यह एक बेहतरीन विकल्प है।

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4 of 6 डीप नेक ब्लाउज - फोटो : AI

डीप नेक ब्लाउज डिजाइन



अगर आप अपनी साड़ी को मॉडर्न टच देना चाहती हैं, तो डीप नेक ब्लाउज चुन सकती हैं। इसमें स्वीटहार्ट नेक, वी-नेक या स्क्वायर नेक डिजाइन काफी आकर्षक लगते हैं। आप अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार नेकलाइन की गहराई तय करवा सकती हैं। इस डिजाइन को स्लीवलेस या छोटी बाजू के साथ भी सिलवाया जा सकता है।

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5 of 6 दिवाली के लिए ब्लाउज डिजाइन आइडिया - फोटो : AI