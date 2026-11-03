फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   5 Stylish Blouse Designs to Try This Diwali 2026 for a Gorgeous Saree Look

ब्लाउज डिजाइन: दिवाली पर साड़ी में दिखना है सबसे खूबसूरत? तैयार कराएं ये 5 स्टाइलिश ब्लाउज

Tue, 03 Nov 2026 02:13 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 03 Nov 2026 02:13 PM IST
सार

Diwali Blouse Designs 2026: इस दिवाली अपने साड़ी लुक को खास बनाने के लिए इन 5 स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइनों में से अपनी पसंद का डिजाइन चुन सकती हैं। बैकलेस ब्लाउज से ग्लैमरस लुक मिलेगा, जबकि फुल स्लीव्स और कॉलर नेक डिजाइन आपको रॉयल और एलिगेंट अंदाज देंगे। वहीं केप स्टाइल और डीप नेक ब्लाउज आपके ट्रेडिशनल लुक में मॉडर्न टच जोड़ेंगे। सही डिजाइन और फिटिंग के साथ आप इस दिवाली हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच सकती हैं।

विज्ञापन
5 Stylish Blouse Designs to Try This Diwali 2026 for a Gorgeous Saree Look
दिवाली पर बनवाएं इस तरह के ब्लाउज डिजाइन - फोटो : AI

Latest Blouse Designs for Diwali: दिवाली का त्योहार आते ही हर महिला की तैयारी शुरू हो जाती है। घर की सजावट से लेकर पूजा की थाली और मिठाइयों तक, हर चीज को खास बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन दिवाली पर सबसे ज्यादा उत्साह होता है अपने लुक को लेकर। खासकर महिलाएं इस मौके पर ऐसी साड़ी पहनना पसंद करती हैं, जिसमें उनका लुक पारंपरिक होने के साथ-साथ स्टाइलिश और आकर्षक भी नजर आए। हालांकि, साड़ी कितनी भी खूबसूरत क्यों हो, उसका पूरा लुक ब्लाउज के डिजाइन पर काफी हद तक निर्भर करता है।



अगर आप भी इस दिवाली अपनी पुरानी साड़ी को नए अंदाज में पहनना चाहती हैं या किसी नई साड़ी के साथ ट्रेंडी ब्लाउज सिलवाने की सोच रही हैं, तो इस बार कुछ खास डिजाइन जरूर ट्राई करें। इन दिनों बैकलेस ब्लाउज, डीप नेक ब्लाउज, फुल स्लीव्स डिजाइन, एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज और केप स्टाइल ब्लाउज काफी पसंद किए जा रहे हैं।

सही ब्लाउज डिजाइन चुनकर आप सिंपल साड़ी को भी डिजाइनर लुक दे सकती हैं। इसके लिए आपको बहुत महंगे कपड़े या भारी वर्क की जरूरत नहीं है। बस अपनी साड़ी, शरीर की सुविधा और पसंद के हिसाब से सही डिजाइन चुनना जरूरी है। आइए जानते हैं दिवाली 2026 के लिए 5 ऐसे स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन, जो आपके त्योहार के लुक में चार चांद लगा सकते हैं।

Trending Videos
5 Stylish Blouse Designs to Try This Diwali 2026 for a Gorgeous Saree Look
दिवाली के लिए ब्लाउज डिजाइन आइडिया - फोटो : AI

दिवाली 2026 के लिए ट्राई करें ये 5 स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन

बैकलेस ब्लाउज डिजाइन 

अगर आप दिवाली पर थोड़ा ग्लैमरस और मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो बैकलेस ब्लाउज एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस डिजाइन में पीछे की तरफ खुला पैटर्न होता है, जिसे डोरी, टैसल या खूबसूरत लेस से सजाया जा सकता है। सिल्क, जॉर्जेट और शिफॉन की साड़ियों के साथ यह डिजाइन काफी खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसमें हल्की एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकती हैं।

5 Stylish Blouse Designs to Try This Diwali 2026 for a Gorgeous Saree Look
फुल स्लीव ब्लाउज डिजाइन - फोटो : AI

फुल स्लीव्स एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज

अगर आप ट्रेडिशनल और रॉयल लुक पसंद करती हैं, तो फुल स्लीव्स एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज जरूर ट्राई करें। इस पर गोल्डन थ्रेड वर्क, जरी, सीक्विन या फूलों की कढ़ाई करवाई जा सकती है। खासकर बनारसी, कांजीवरम और सिल्क साड़ियों के साथ यह डिजाइन बेहद शानदार लगता है। दिवाली पूजा और पारिवारिक समारोह के लिए भी यह एक बेहतरीन विकल्प है।

विज्ञापन
विज्ञापन
5 Stylish Blouse Designs to Try This Diwali 2026 for a Gorgeous Saree Look
डीप नेक ब्लाउज - फोटो : AI

डीप नेक ब्लाउज डिजाइन

अगर आप अपनी साड़ी को मॉडर्न टच देना चाहती हैं, तो डीप नेक ब्लाउज चुन सकती हैं। इसमें स्वीटहार्ट नेक, वी-नेक या स्क्वायर नेक डिजाइन काफी आकर्षक लगते हैं। आप अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार नेकलाइन की गहराई तय करवा सकती हैं। इस डिजाइन को स्लीवलेस या छोटी बाजू के साथ भी सिलवाया जा सकता है।

विज्ञापन
5 Stylish Blouse Designs to Try This Diwali 2026 for a Gorgeous Saree Look
दिवाली के लिए ब्लाउज डिजाइन आइडिया - फोटो : AI

केप स्टाइल ब्लाउज डिजाइन

इस दिवाली कुछ हटकर पहनना चाहती हैं, तो केप स्टाइल ब्लाउज आपके लिए शानदार विकल्प है। इसमें ब्लाउज के साथ कंधों पर केप जैसी लेयर दी जाती है, जो पूरे लुक को डिजाइनर टच देती है। नेट, शिफॉन और जॉर्जेट फैब्रिक में यह डिजाइन काफी खूबसूरत लगता है। इसे प्लेन साड़ी के साथ पहनने पर आपका लुक और भी आकर्षक नजर आएगा।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed