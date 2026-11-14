Latest Chhath Puja Mehndi Designs 2026: छठ पूजा का त्योहार नजदीक आते ही महिलाओं में पारंपरिक श्रृंगार और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन को लेकर उत्साह बढ़ जाता है। इस खास पर्व पर महिलाएं न सिर्फ नए कपड़े और गहने पहनकर तैयार होती हैं, बल्कि हाथों में सुंदर मेहंदी लगाकर अपने त्योहार के लुक को भी खास बनाती हैं।





खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा के दौरान मेहंदी लगाने का अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। अगर आप भी इस छठ पूजा पर अपने हाथों को खूबसूरत और आकर्षक बनाना चाहती हैं, तो सूर्य देव, छठी मैया, बांस के सूप, डाला और पारंपरिक फूल-पत्तियों वाले मेहंदी डिजाइन आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।



इस बार आप चाहें तो सिंपल बेल-बूटों से लेकर फुल हैंड मेहंदी तक कई तरह के डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। खास बात यह है कि मेहंदी का डिजाइन आपके ट्रेडिशनल साड़ी लुक के साथ भी बेहद खूबसूरत दिखाई देगा। जिन महिलाओं को ज्यादा भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं है, वे मिनिमल और अरेबिक डिजाइन चुन सकती हैं। वहीं, पारंपरिक लुक पसंद करने वाली महिलाएं हथेली पर सूर्य देव और छठ पूजा से जुड़े प्रतीक बनवा सकती हैं। आइए देखते हैं छठ पूजा के लिए 10 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन।