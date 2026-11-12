1. बनारसी सिल्क साड़ी में दिखेंगी बेहद खूबसूरत

छठ पूजा के लिए बनारसी सिल्क साड़ी एक बेहतरीन पारंपरिक विकल्प है। इसकी खूबसूरत जरी, शानदार बॉर्डर और ट्रेडिशनल डिजाइन इसे खास बनाते हैं। आप लाल, मैरून, रानी पिंक या गहरे हरे रंग की बनारसी साड़ी चुन सकती हैं। इसके साथ गोल्डन जरी वाला ब्लाउज और पारंपरिक सोने या गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी आपके लुक को और निखार सकती है।





2. पीली या लाल कांजीवरम साड़ी से मिलेगा रॉयल लुक

अगर आप छठ पूजा पर कुछ खास और रॉयल पहनना चाहती हैं तो कांजीवरम साड़ी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। इसकी सिल्क फैब्रिक और चौड़ा ट्रेडिशनल बॉर्डर इसे आकर्षक बनाता है। पीली, लाल, ऑरेंज और मैरून रंग की कांजीवरम साड़ियां त्योहार के लिए खूबसूरत विकल्प हैं। इसके साथ कंट्रास्ट ब्लाउज, झुमके और चूड़ियां पहनकर आप अपने लुक को कंप्लीट कर सकती हैं।





3. कॉटन सिल्क साड़ी में मिलेगा खूबसूरती के साथ आराम

छठ पूजा के दौरान महिलाओं को कई घंटे तक पूजा की तैयारियां करनी पड़ती हैं और घाट पर भी समय बिताना होता है। ऐसे में कॉटन सिल्क साड़ी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। यह साड़ी पारंपरिक लुक देने के साथ पहनने में भी आरामदायक हो सकती है। आप पीले, हरे, लाल या ऑरेंज रंग की कॉटन सिल्क साड़ी चुन सकती हैं। इसके साथ सिंपल ब्लाउज और हल्की ज्वेलरी आपके लुक को खूबसूरत बनाएगी।