Best Saree Designs for Chhath Puja 2026: छठ पूजा के खास मौके पर खूबसूरत और पारंपरिक लुक पाने के लिए महिलाएं बनारसी सिल्क, पीली या लाल रंग की कांजीवरम और ट्रेडिशनल कॉटन सिल्क साड़ी चुन सकती हैं। ये तीनों साड़ियां पूजा के पारंपरिक माहौल के साथ खूबसूरती से मेल खाती हैं। सही ज्वेलरी और ब्लाउज डिजाइन के साथ आपका लुक और भी खास बन सकता है।
मुख्य बातें
- छठ पूजा के लिए बनारसी सिल्क साड़ी एक शानदार पारंपरिक विकल्प है।
- पीली और लाल रंग की साड़ियां त्योहार के लिए आकर्षक लुक देती हैं।
- कॉटन सिल्क साड़ी आराम और खूबसूरती दोनों का अच्छा मेल है।
- सही ब्लाउज, चूड़ियां और ज्वेलरी आपके ट्रेडिशनल लुक को पूरा कर सकती हैं।
छठ पूजा के लिए कौन सी तीन साड़ियां तैयार कराकर रखें?
छठ पूजा सिर्फ आस्था और परंपरा का पर्व नहीं है, बल्कि इस मौके पर महिलाएं अपने पारंपरिक पहनावे को लेकर भी काफी उत्साहित रहती हैं। खासकर छठ घाट पर जाने के लिए महिलाएं ऐसी साड़ी पहनना पसंद करती हैं, जिसमें उनका लुक खूबसूरत होने के साथ-साथ पारंपरिक भी नजर आए।
अगर आप भी छठ पूजा पर अपने लुक को खास बनाना चाहती हैं तो अभी से अपनी वार्डरोब में तीन तरह की साड़ियां शामिल कर सकती हैं। बनारसी सिल्क, कांजीवरम और कॉटन सिल्क साड़ी आपके त्योहार के लुक को बेहद आकर्षक बना सकती हैं।
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छठ के लिए साड़ियों का कलेक्शन
- फोटो : AI
1. बनारसी सिल्क साड़ी में दिखेंगी बेहद खूबसूरत
छठ पूजा के लिए बनारसी सिल्क साड़ी एक बेहतरीन पारंपरिक विकल्प है। इसकी खूबसूरत जरी, शानदार बॉर्डर और ट्रेडिशनल डिजाइन इसे खास बनाते हैं। आप लाल, मैरून, रानी पिंक या गहरे हरे रंग की बनारसी साड़ी चुन सकती हैं। इसके साथ गोल्डन जरी वाला ब्लाउज और पारंपरिक सोने या गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी आपके लुक को और निखार सकती है।
2. पीली या लाल कांजीवरम साड़ी से मिलेगा रॉयल लुक
अगर आप छठ पूजा पर कुछ खास और रॉयल पहनना चाहती हैं तो कांजीवरम साड़ी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। इसकी सिल्क फैब्रिक और चौड़ा ट्रेडिशनल बॉर्डर इसे आकर्षक बनाता है। पीली, लाल, ऑरेंज और मैरून रंग की कांजीवरम साड़ियां त्योहार के लिए खूबसूरत विकल्प हैं। इसके साथ कंट्रास्ट ब्लाउज, झुमके और चूड़ियां पहनकर आप अपने लुक को कंप्लीट कर सकती हैं।
3. कॉटन सिल्क साड़ी में मिलेगा खूबसूरती के साथ आराम
छठ पूजा के दौरान महिलाओं को कई घंटे तक पूजा की तैयारियां करनी पड़ती हैं और घाट पर भी समय बिताना होता है। ऐसे में कॉटन सिल्क साड़ी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। यह साड़ी पारंपरिक लुक देने के साथ पहनने में भी आरामदायक हो सकती है। आप पीले, हरे, लाल या ऑरेंज रंग की कॉटन सिल्क साड़ी चुन सकती हैं। इसके साथ सिंपल ब्लाउज और हल्की ज्वेलरी आपके लुक को खूबसूरत बनाएगी।
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छठ के लिए साड़ियों का कलेक्शन
- फोटो : AI
छठ पूजा पर साड़ी के साथ कैसे करें स्टाइलिंग?
सिर्फ अच्छी साड़ी पहनना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ सही एक्सेसरीज का चुनाव भी जरूरी है।
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ब्लाउज डिजाइन: साड़ी के साथ बोट नेक, हाफ स्लीव और एल्बो स्लीव ब्लाउज अच्छे लग सकते हैं।
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ज्वेलरी: ट्रेडिशनल झुमके, नेकलेस और चूड़ियां पहनें।
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हेयर स्टाइल: गजरे के साथ बन या सिंपल चोटी बना सकती हैं।
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मेकअप: हल्का मेकअप, बिंदी और सिंदूर आपके पारंपरिक लुक को पूरा करेंगे।
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फुटवियर: आरामदायक सैंडल या फ्लैट्स चुनें ताकि घाट पर चलने में परेशानी न हो।
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छठ के लिए साड़ियों का कलेक्शन
- फोटो : AI
छठ पूजा के लिए साड़ी खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?
स्टेप 1: ऐसी साड़ी चुनें जिसका फैब्रिक मौसम और पहनने के समय के हिसाब से आरामदायक हो।
स्टेप 2: साड़ी का रंग अपनी पसंद और स्किन टोन के अनुसार चुनें।
स्टेप 3: साड़ी के साथ मैचिंग या कंट्रास्ट ब्लाउज पहले से तैयार रखें।
छठ पूजा फैशन से जुड़े सवालों के जवाब
1. छठ पूजा में कौन से रंग की साड़ी पहनना अच्छा रहता है?
लाल, पीला, ऑरेंज, हरा और मैरून जैसे रंग पारंपरिक त्योहार के लुक के लिए अच्छे विकल्प हैं।
2. छठ पूजा के लिए कौन सी साड़ी सबसे अच्छी है?
बनारसी सिल्क, कांजीवरम और कॉटन सिल्क साड़ी अच्छे विकल्प हैं। चुनाव अपनी पसंद और आराम के अनुसार करें।
3. क्या छठ पूजा में कॉटन साड़ी पहन सकते हैं?
हां, कॉटन और कॉटन सिल्क साड़ी आरामदायक विकल्प हैं। इन्हें लंबे समय तक पहनना भी सुविधाजनक हो सकता है।
4. छठ पूजा में साड़ी के साथ कैसी ज्वेलरी पहनें?
आप पारंपरिक झुमके, चूड़ियां, नेकलेस और बिंदी के साथ अपना लुक पूरा कर सकती हैं।