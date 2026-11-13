हेयर टिप्स: मेहंदी से सफेद बालों को दें नेचुरल कलर, बस मिलाएं ये 5 घरेलू चीजें

How To Dye Hair Without Color: आजकल बालों से जुड़ी समस्याएं लोगों को काफी परेशान कर रही हैं। इनमें बालों का रूखा और बेजान होना से लेकर कम उम्र में सफेद होना तक शामिल है। खराब खानपान और अनियमित लाइफस्टाइल के कारण कई लोगों के बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं। किसी के बालों में कुछ सफेद लटें दिखाई देने लगती हैं, तो किसी के सिर पर धीरे-धीरे सफेदी बढ़ने लगती है। ऐसे में सफेद बालों को छिपाने के लिए लोग बार-बार पार्लर जाकर हेयर कलर करवाते हैं या बाजार में मिलने वाले हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, इनका बार-बार इस्तेमाल बालों को रूखा बना सकता है। वहीं, कुछ लोग बालों को रंगने के लिए मेहंदी का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार मेहंदी लगाने के बाद भी मनचाहा गहरा रंग नहीं मिल पाता।





अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो मेहंदी में कुछ प्राकृतिक चीजें मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाना, लौंग, चायपत्ती, चुकंदर और कॉफी जैसी चीजें मेहंदी के रंग को गहरा या अलग-अलग शेड देने में मदद कर सकती हैं। ये सभी चीजें आमतौर पर रसोई में आसानी से मिल जाती हैं। आइए जानते हैं मेहंदी का यह खास मिश्रण तैयार करने और बालों पर इस्तेमाल करने का सही तरीका।