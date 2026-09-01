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जन्माष्टमी 2026: कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या पहनें? इन 7 पांरपरिक परिधानों में मिलेगा राधा जैसा नूर!
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:12 AM IST
सार
Janmashtami Outfit Ideas 2026: जन्माष्टमी के मौके पर पेस्टल शेड्स, पीला, गुलाबी, हरा, लाल और रॉयल ब्लू जैसे रंग बेहद खूबसूरत लगते हैं। आप चाहें तो बनारसी साड़ी, फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी, एथनिक लहंगा, अनारकली या ट्रेडिशनल सूट को अपने स्टाइल का हिस्सा बना सकती हैं।
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जन्माष्टमी पर क्या पहनें
- फोटो : Ai
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Janmashtami 2026 Fashion: जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व होने के साथ ही भक्ति और उल्लास का भी त्योहार है। इस खास दिन पूजा, मंदिर दर्शन या घर में होने वाले जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए सही आउटफिट आपके पूरे लुक को खास बना सकता है। अगर आप इस बार कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं जो ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ स्टाइलिश और ट्रेंडी भी लगे, तो साड़ी से लेकर लहंगे तक कई खूबसूरत विकल्प मौजूद हैं।
जन्माष्टमी के मौके पर पेस्टल शेड्स, पीला, गुलाबी, हरा, लाल और रॉयल ब्लू जैसे रंग बेहद खूबसूरत लगते हैं। आप चाहें तो बनारसी साड़ी, फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी, एथनिक लहंगा, अनारकली या ट्रेडिशनल सूट को अपने स्टाइल का हिस्सा बना सकती हैं। सही ज्वेलरी, हेयरस्टाइल और फुटवियर के साथ साधारण आउटफिट भी फेस्टिव ग्लैम लुक दे सकता है।
यहां हम आपके लिए जन्माष्टमी 2026 के लिए 7 खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक आइडियाज लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद और कम्फर्ट के अनुसार रीक्रिएट कर सकती हैं।
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बनारसी साड़ी
- फोटो : instagram
बनारसी साड़ी में रॉयल लुक
जन्माष्टमी पर बनारसी साड़ी आपको बेहद रॉयल और एलिगेंट लुक दे सकती है।
गोल्डन बॉर्डर वाली गुलाबी, हरी, लाल या रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी के साथ गोल्ड ज्वेलरी पेयर करें।
झुमके, चूड़ियां और छोटी सी बिंदी लुक को और खूबसूरत बनाएंगी।
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Floral Saree Design
- फोटो : instagram
फ्लोरल साड़ी में एलिगेंट अंदाज
अगर आप हल्का और मॉडर्न ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं, तो फ्लोरल प्रिंट साड़ी एक शानदार विकल्प है।
पेस्टल पिंक, येलो या ग्रीन साड़ी के साथ स्लीवलेस या एल्बो-स्लीव ब्लाउज पहन सकती हैं।
मिनिमल ज्वेलरी और सॉफ्ट कर्ल्स इस लुक को परफेक्ट बनाएंगे।
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Lehenga Ideas
- फोटो : instagram
ट्रेडिशनल लहंगे में फेस्टिव ग्लैमर
जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा आपको ग्लैमरस लुक देगा।
लहंगे के साथ कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टा और कुंदन या पोल्की ज्वेलरी ट्राई करें।
अगर आप फोटोशूट करने वाली हैं, तो यह लुक खास तौर पर शानदार रहेगा।
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anarkali suit
- फोटो : instagram
अनारकली सूट में ग्रेसफुल लुक
जो महिलाएं साड़ी या लहंगे की जगह आरामदायक आउटफिट पसंद करती हैं, उनके लिए अनारकली सूट बेहतरीन है।
फ्लोर-लेंथ अनारकली के साथ मैचिंग दुपट्टा और ट्रेडिशनल झुमके पहनें।
यह लुक पूजा और पारिवारिक सेलिब्रेशन दोनों के लिए परफेक्ट रहेगा।
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