Gold Necklace Set Designs 2026: शादी का सीजन आते ही सोने के गहनों की खरीदारी शुरू हो जाती है। खासकर जब घर में बेटे या बेटी की शादी हो, तो परिवार के लोग दुल्हन के लिए खूबसूरत सोने का हार या नेकलेस सेट खरीदने की योजना बनाते हैं। भारतीय शादियों में सोने के गहने सिर्फ श्रृंगार का हिस्सा नहीं होते, बल्कि इन्हें प्यार, आशीर्वाद और यादगार तोहफे के रूप में भी दिया जाता है।
खासकर तब, जब इन दिनों सोने के दाम में पहले से थोड़ी गिरावट देखी जा रही है।
गोल्ड चेन की बजाए आप उसी बजट में सोने का सेट खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट 60 से 70 हजार रुपये के आसपास है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस बजट में हल्के वजन वाले खूबसूरत गोल्ड नेकपीस, पेंडेंट सेट और आकर्षक हार के डिजाइन तलाश सकते हैं। इनका लुक देखने में बेहद शानदार होता है और इन्हें शादी के अलावा दूसरे पारिवारिक समारोहों में भी पहना जा सकता है।
आजकल बाजार में फ्लोरल, ट्रेडिशनल, मिनिमल और डायमंड कट पैटर्न वाले हल्के गोल्ड नेकलेस काफी पसंद किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 खूबसूरत डिजाइन, जिन्हें दुल्हन को शादी के तोहफे के रूप में दिया जा सकता है।
भारत में सोने का रेट
21 नवंबर 2026 को भारत में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,25,080 से 1,25,720 प्रति 10 ग्राम के आसपास है। सोने का नेकलेस या सेट कम से कम 5 -7 ग्राम में आसानी से बन सकता है। कई बड़ी ज्वेलरी रिटेल कंपनी कम ग्राम में खूबसूरत डिजाइन के सेट उपलब्ध कराती हैं।
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गोल्ड नेकलेस का सेट
- फोटो : AI
फ्लोरल डिजाइन गोल्ड नेकलेस सेट
अगर आप दुल्हन के लिए हल्का और खूबसूरत गोल्ड सेट खरीदना चाहते हैं, तो फ्लोरल डिजाइन अच्छा विकल्प है। इसमें फूलों की आकृति वाला पेंडेंट और मैचिंग ईयररिंग्स होते हैं। यह डिजाइन साड़ी, लहंगे और सूट तीनों के साथ सुंदर लगता है।
खास बात: 4-5 ग्राम के आसपास के हल्के डिजाइन तलाशें। खरीदने से पहले सोने का वास्तविक वजन और मेकिंग चार्ज जरूर पूछें।
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गोल्ड नेकलेस का सेट
- फोटो : AI
मिनिमल पेंडेंट गोल्ड सेट
आजकल मिनिमल डिजाइन वाले गोल्ड नेकपीस भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। इनमें बहुत ज्यादा भारी कारीगरी नहीं होती, लेकिन इनका लुक बेहद एलिगेंट दिखाई देता है। शादी के बाद भी दुल्हन इन्हें रोजाना या छोटे पारिवारिक कार्यक्रमों में पहन सकती है।
खास बात: छोटे पेंडेंट और मैचिंग ईयररिंग्स वाला सेट कम बजट में अच्छा विकल्प हो सकता है।
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लक्ष्मी डिजाइन हार
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ट्रेडिशनल लक्ष्मी या कॉइन डिजाइन हार
अगर आप दुल्हन को पारंपरिक गहना देना चाहते हैं, तो कॉइन डिजाइन वाला गोल्ड हार पसंद कर सकते हैं। इसमें छोटे-छोटे सिक्कों जैसी आकृतियां होती हैं, जो नेकपीस को ट्रेडिशनल लुक देती हैं।
खास बात: छोटे कॉइन और हल्की चेन वाला डिजाइन चुनें। इससे गहना सुंदर भी दिखेगा और वजन भी नियंत्रित रहेगा।
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गोल्ड नेकलेस का सेट
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डायमंड कट गोल्ड नेकपीस
दुल्हन के लिए कुछ मॉडर्न और अलग डिजाइन पसंद कर रहे हैं, तो डायमंड कट गोल्ड नेकपीस देख सकते हैं। इसकी सतह पर की गई खास कटिंग रोशनी में चमक पैदा करती है। बिना असली हीरे के भी ऐसा नेकपीस आकर्षक दिखाई दे सकता है।
खास बात: यह डिजाइन उन महिलाओं के लिए अच्छा है, जिन्हें हल्के और मॉडर्न गहने पसंद हैं।