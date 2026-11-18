1 of 6 शादी के सीजन के लिए बेस्ट आउटफिट - फोटो : AI







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Wedding Fashion Trends : शादी का सीजन शुरू होते ही महिलाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी और रिसेप्शन जैसे अलग-अलग फंक्शन में क्या पहना जाए। हर कोई चाहता है कि उसका लुक सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश दिखे। लेकिन हर फंक्शन के लिए भारी लहंगा या महंगी डिजाइनर ड्रेस खरीदना जरूरी नहीं है। आजकल एथनिक फैशन में ऐसे कई खूबसूरत विकल्प मौजूद हैं, जो ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ मॉडर्न टच भी देते हैं।



इस वेडिंग सीजन में प्री-ड्रेप्ड साड़ी, शरारा सेट, अनारकली सूट, केप लहंगा और इंडो-वेस्टर्न आउटफिट जैसे स्टाइल काफी पसंद किए जा रहे हैं। वहीं, पेस्टल शेड्स, एमराल्ड ग्रीन, वाइन और रॉयल ब्लू जैसे रंग भी शादी के फंक्शन्स के लिए शानदार विकल्प बन सकते हैं। खास बात यह है कि सही ज्वेलरी, फुटवियर और हेयरस्टाइल के साथ साधारण एथनिक आउटफिट को भी बेहद आकर्षक बनाया जा सकता है।



अगर आप भी इस शादी के सीजन में अपने लुक के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, तो ये 10 एथनिक आउटफिट आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-से स्टाइल हल्दी से लेकर रिसेप्शन तक आपको खूबसूरत लुक दे सकते हैं। इस वेडिंग सीजन में प्री-ड्रेप्ड साड़ी, शरारा सेट, अनारकली सूट, केप लहंगा और इंडो-वेस्टर्न आउटफिट जैसे स्टाइल काफी पसंद किए जा रहे हैं। वहीं, पेस्टल शेड्स, एमराल्ड ग्रीन, वाइन और रॉयल ब्लू जैसे रंग भी शादी के फंक्शन्स के लिए शानदार विकल्प बन सकते हैं। खास बात यह है कि सही ज्वेलरी, फुटवियर और हेयरस्टाइल के साथ साधारण एथनिक आउटफिट को भी बेहद आकर्षक बनाया जा सकता है।अगर आप भी इस शादी के सीजन में अपने लुक के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, तो ये 10 एथनिक आउटफिट आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-से स्टाइल हल्दी से लेकर रिसेप्शन तक आपको खूबसूरत लुक दे सकते हैं।

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शादी के हर फंक्शन के लिए ट्राई करें ये 10 एथनिक आउटफिट

फ्लोरल प्रिंटेड सूट



हल्दी और मेहंदी के फंक्शन में हल्के और रंग-बिरंगे आउटफिट काफी खूबसूरत लगते हैं। आप येलो, ग्रीन या पिंक कलर का फ्लोरल प्रिंटेड सूट पहन सकती हैं। इसके साथ झुमके और जूती पहनकर अपने लुक को कंप्लीट करें।

शरारा सेट

शरारा सेट इन दिनों एथनिक फैशन का शानदार विकल्प है। इसका फ्लेयर्ड डिजाइन आपको स्टाइलिश लुक देने के साथ डांस करने में भी आरामदायक रहता है। संगीत के लिए मिरर वर्क, सीक्विन या हल्की एम्ब्रॉयडरी वाला शरारा चुन सकती हैं।

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प्री-ड्रेप्ड साड़ी

अगर आप साड़ी पहनना पसंद करती हैं, लेकिन बार-बार पल्लू संभालना नहीं चाहतीं, तो प्री-ड्रेप्ड साड़ी अच्छा विकल्प है। पेस्टल पिंक, मिंट ग्रीन या रॉयल ब्लू शेड में इसे चुनें। स्टाइलिश ब्लाउज और मिनिमल ज्वेलरी के साथ आपका लुक बेहद खूबसूरत लगेगा।

अनारकली सूट



अनारकली सूट का फैशन कभी पुराना नहीं होता। फ्लोर लेंथ अनारकली के साथ खूबसूरत दुपट्टा आपके लुक को रॉयल टच देता है। शादी के फंक्शन के लिए वाइन, एमराल्ड ग्रीन या नेवी ब्लू रंग का अनारकली सूट चुन सकती हैं।

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केप स्टाइल लहंगा

अगर आप पारंपरिक लहंगे से हटकर कुछ नया पहनना चाहती हैं, तो केप स्टाइल लहंगा ट्राई करें। इसमें दुपट्टे की जगह खूबसूरत केप दिया जाता है, जो पूरे आउटफिट को मॉडर्न और आकर्षक बनाता है। यह संगीत और रिसेप्शन के लिए अच्छा विकल्प है।

चिकनकारी सूट

चिकनकारी सूट उन महिलाओं के लिए बेहतरीन है, जिन्हें सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद है। व्हाइट, पेस्टल पिंक या लाइट ग्रीन चिकनकारी सूट को ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और खूबसूरत फुटवियर के साथ पहनें। दिन के फंक्शन में यह लुक काफी अच्छा लगेगा।



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