डांडिया नाइट 2026: डांडिया नाइट में क्या पहनें? लहंगा से इंडो-वेस्टर्न तक ये हैं लेटेस्ट आइडियाज

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Best Outfits Ideas For Dandiya Night 2026: नवरात्रि का त्योहार पास आते ही डांडिया और गरबा नाइट्स की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगती हैं। खासकर युवाओं के बीच डांडिया नाइट में ट्रेडिशनल के साथ-साथ स्टाइलिश और ट्रेंडी आउटफिट पहनने का क्रेज देखने को मिलता है।



अगर आप भी इस साल डांडिया नाइट में शामिल होने का प्लान बना रही हैं, तो अभी से अपने आउटफिट की तैयारी शुरू कर दें। डांडिया नाइट के लिए आउटफिट चुनते समय खूबसूरती के साथ कंफर्ट का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि गरबा और डांडिया के दौरान लगातार डांस करना होता है। तो आइए जानते हैं इस साल किन आउटफिट आइडियाज से आप अपने डांडिया लुक को खास बना सकती हैं।

नवरात्रि का त्योहार पास आते ही डांडिया और गरबा नाइट्स की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगती हैं। खासकर युवाओं के बीच डांडिया नाइट में ट्रेडिशनल के साथ-साथ स्टाइलिश और ट्रेंडी आउटफिट पहनने का क्रेज देखने को मिलता है।

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मिरर वर्क लहंगा-चोली



डांडिया नाइट के लिए मिरर वर्क वाला लहंगा-चोली एक शानदार विकल्प हो सकता है। इसमें छोटे-बड़े मिरर और कलरफुल एंब्रॉयडरी आउटफिट को फेस्टिव लुक देते हैं। पिंक, ऑरेंज, येलो, ब्लू और ग्रीन जैसे ब्राइट शेड्स डांडिया नाइट के लिए पसंद किए जा सकते हैं। इसके साथ ट्रेडिशनल झुमके और चूड़ियां लुक को पूरा कर सकती हैं।





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बांधनी लहंगा



बांधनी प्रिंट का लहंगा डांडिया और गरबा नाइट के लिए ट्रेडिशनल लुक देता है। गुजरात और राजस्थान से जुड़ा यह प्रिंट फेस्टिव माहौल में खास दिखाई देता है। आप बांधनी लहंगे के साथ कॉन्ट्रास्टिंग चोली और दुपट्टा कैरी कर सकती हैं।





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चणिया चोली



क्लासिक गरबा लुक के लिए चणिया चोली एक अच्छा विकल्प है। इसमें कलरफुल पैटर्न, मिरर वर्क, एंब्रॉयडरी और ट्रेडिशनल डिजाइन देखने को मिलते हैं। इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और कढ़ाई वाला दुपट्टा कैरी किया जा सकता है।





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