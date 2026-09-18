Skin Care Tips: चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने नजर आने लगें तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि शायद एक्ने या पिंपल्स हो गए हैं। इसके बाद लोग बिना कारण जाने तरह-तरह के एक्ने प्रोडक्ट, स्क्रब या घरेलू नुस्खे आजमाने लगते हैं। लेकिन चेहरे पर दिखने वाला हर छोटा दाना एक्ने नहीं होता। त्वचा पर छोटे उभार कई अलग-अलग कारणों से हो सकते हैं और हर समस्या का इलाज भी एक जैसा नहीं होता।

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एक्ने में अक्सर ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स, लाल पिंपल्स या पस वाले दाने दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों में ये दाने दर्दनाक भी हो सकते हैं।

दूसरी ओर, त्वचा पर एक जैसे बहुत छोटे-छोटे दाने, खासकर खुजली या जलन के साथ दिखाई दें, तो इसका कारण हमेशा सामान्य एक्ने नहीं माना जा सकता।

सिर्फ देखकर खुद से त्वचा की बीमारी का नाम तय करना सही नहीं है। दाने लगातार बने रहें या बढ़ते जाएं तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।

कभी त्वचा में ज्यादा तेल बनने, रोमछिद्र बंद होने या मृत त्वचा कोशिकाओं के जमा होने से छोटे दाने दिखाई दे सकते हैं। वहीं गर्मी, पसीना, नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, हेयर प्रोडक्ट या त्वचा में होने वाली जलन के कारण भी चेहरे पर बारीक दाने निकल सकते हैं। कुछ मामलों में एक जैसे छोटे-छोटे दाने एक्ने से अलग त्वचा संबंधी समस्या का संकेत भी हो सकते हैं।इसलिए चेहरे पर दाने देखते ही उन्हें एक्ने मान लेना सही नहीं है। जरूरी है कि उनके आकार, रंग, खुजली, लालिमा और दानों के पैटर्न पर ध्यान दिया जाए। सही कारण समझकर ही त्वचा की देखभाल करना बेहतर होता है।चेहरे पर छोटे दाने कई कारणों से दिखाई दे सकते हैं। बंद रोमछिद्रों के कारण त्वचा पर छोटे उभार या ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स नजर आ सकते हैं। इसके अलावा पसीना और गर्मी भी त्वचा पर बारीक दाने पैदा कर सकते हैं।कई बार नया फेस क्रीम, मेकअप, सनस्क्रीन या हेयर प्रोडक्ट त्वचा को सूट न करने पर भी छोटे दाने निकल सकते हैं। इसलिए किसी नए प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद त्वचा में बदलाव आया है तो उस पर ध्यान देना जरूरी है।



क्या बार-बार चेहरा छूने से दाने बढ़ सकते हैं?



चेहरे को बार-बार छूना, दानों को दबाना या नाखून से खुजलाना त्वचा में जलन बढ़ा सकता है। इससे त्वचा पर लालिमा, सूजन और बाद में दाग की समस्या भी हो सकती है। इसलिए छोटे दाने होने पर उन्हें फोड़ने या दबाने से बचना चाहिए।



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