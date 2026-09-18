हेयर केयर टिप्स: बाल झड़ने से हैं परेशान? रोजमेरी स्प्रे को इस तरह करें हेयर केयर रूटीन में शामिल
Rosemary Water for Hair: अगर हेयर फॉल सामान्य से ज्यादा है, बाल तेजी से पतले हो रहे हैं या सिर की त्वचा पर खुजली, लालिमा और पपड़ी जैसी समस्या है, तो सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। वहीं सामान्य हेयर केयर रूटीन में रोजमेरी स्प्रे को एक आसान विकल्प के तौर पर आजमाया जा सकता है।
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Rosemary Hair Spray Recipe: बालों का झड़ना आजकल एक आम समस्या बन गई है। मौसम बदलने, तनाव, नींद की कमी, बालों की गलत देखभाल और खानपान में पोषण की कमी जैसी कई वजहों से हेयर फॉल बढ़ सकता है। ऐसे में लोग महंगे हेयर प्रोडक्ट्स के बजाय आसान घरेलू उपाय तलाशते हैं। रोजमेरी भी बालों की देखभाल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोकप्रिय पौधों में शामिल है।
रोजमेरी से तैयार हेयर स्प्रे को बालों और सिर की त्वचा की नियमित देखभाल में शामिल किया जा सकता है। इसे घर पर बनाना भी काफी आसान है और इसके लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती।
अगर हेयर फॉल सामान्य से ज्यादा है, बाल तेजी से पतले हो रहे हैं या सिर की त्वचा पर खुजली, लालिमा और पपड़ी जैसी समस्या है, तो सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। वहीं सामान्य हेयर केयर रूटीन में रोजमेरी स्प्रे को एक आसान विकल्प के तौर पर आजमाया जा सकता है।
घर पर रोजमेरी स्प्रे बनाने के लिए क्या चाहिए?
- इसके लिए आपको पानी और सूखी या ताजी रोजमेरी की पत्तियों की जरूरत होगी। एक कप पानी लें और उसमें रोजमेरी डालकर कुछ मिनट धीमी आंच पर उबालें। इसके बाद इसे ठंडा होने दें और छानकर साफ स्प्रे बोतल में भर लें।
- स्प्रे को साफ बोतल में रखना जरूरी है। घर में बनाए गए पानी आधारित मिश्रण में संरक्षक नहीं होते, इसलिए इसे लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखने के बजाय कम मात्रा में बनाकर ठंडे स्थान या फ्रिज में रखना बेहतर है।
रोजमेरी स्प्रे बालों में कैसे लगाएं?
- बालों की जड़ों और सिर की त्वचा पर हल्का स्प्रे करें। उंगलियों की मदद से बहुत हल्के हाथों से कुछ देर मसाज कर सकते हैं। आंखों के संपर्क से इसे बचाएं।
- अगर पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करें। जलन, लालिमा या खुजली महसूस होने पर इस्तेमाल बंद कर दें।
किन गलतियों से बचें?
रोजमेरी स्प्रे को बहुत ज्यादा मात्रा में लगाने, सिर की त्वचा को जोर से रगड़ने या हर दिन कई नए हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से बचें। गीले बालों को जोर से कंघी करना और बहुत टाइट हेयरस्टाइल बनाना भी बालों को नुकसान पहुंचा सकता है।