1 of 6 इस फेस्टिव सीजन इन साड़ियों का है ट्रेंड - फोटो : Ai







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अगर आप भी नवरात्रि, करवाचौथ, दिवाली या किसी फैमिली फंक्शन के लिए साड़ी पहनने का प्लान बना रही हैं तो आलिया भट्ट का लेटेस्ट साड़ी लुक आपके लिए फैशन इंस्पिरेशन बन सकता है।



हाल ही में आलिया भट्ट ने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन के दौरान सिल्वर-ग्रीन या आइस-ब्लू टोन वाली खूबसूरत टिश्यू साड़ी में अपना फेस्टिव लुक फ्लॉन्ट किया। इसके पहले आलिया ने अपनी एक दोस्त की शादी में भी इससे मिलती जुलती साड़ी कैरी की थी। वहीं जान्हवी कपूर ने भी बहन अंशुला कपूर के रिसेप्शन लुक के लिए भी कुछ इसी तरह की साड़ी को स्टाइल किया था।



कह सकते हैं कि ये साड़ी सिर्फ आलिया नहीं, कई सेलेब्स की पसंदीदा बन रही है और इस फेस्टिव व वेडिंग सीजन में ट्रेंड में रहेगी। आप भी ट्रेंड को अपनाते हुए अपना वार्डरोब कलेक्शन में इस तरह की साड़ी को शामिल कर सकते हैं। आइए जानते है कि आलिया भट्ट की इस साड़ी में क्या खास है। Alia Bhatt Saree: त्योहारों का सीजन आ गया है। नवरात्रि, डांडिया या गरबा नाइट से लेकर दशहरा, करवा चौथ, दिवाली और छठ तक कई मौकों हैं जब महिलाएं खूबसूरती से तैयार होंगी। हालांकि अधिकतर महिलाएं अभी से सोचने लगी होंगी कि इस बार उन्हें क्या पहनना है। त्योहारों पर पारंपरिक लुक के लिए महिलाएं साड़ी को प्राथमिकता देती हैं लेकिन वह ऐसी साड़ी चाहती हैं तो पारंपरिक भी लगे और लुक को माॅर्डन टच भी दे।

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आलिया की सिल्वर ग्रीन साड़ी



आलिया भट्ट ने गणपति उत्सव के मौके पर इस साड़ी को कैरी किया था। इस कस्टम हाउज आफ मसाबा साड़ी में चमकदार फैब्रिक के साथ गोल्डन जरी-जरदोजी वर्क वाला चौड़ा बॉर्डर नजर आया। इसके साथ स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैपलेस कॉर्सेट ब्लाउज को पेयर किया गया, जिसने पारंपरिक साड़ी को मॉडर्न ट्विस्ट दिया।



आलिया के इस लुक की पहली खासियत उनकी साड़ी का रंग है, जो भीड़ में भी उन्हें दूसरों से अलग दिखाता है। इसके अलावा उनका पूरा स्टाइलिंग कॉम्बिनेशन भी परफेक्ट है। स्टेटमेंट चांदबाली, बैंगल्स, सेंटर-पार्टेड सॉफ्ट वेव्स और मिनिमल मेकअप ने लुक को एलिगेंट रखा।

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सिल्वर-ग्रीन रंग है फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट



आलिया की साड़ी का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका कूल सिल्वर और ग्रीन टोन है। यह रंग पारंपरिक लाल, गुलाबी या पीले रंगों से थोड़ा अलग है, लेकिन फेस्टिव माहौल में बेहद रॉयल दिखाई देता है।



अगर आप इस सीजन कुछ हटकर पहनना चाहती हैं तो सिल्वर-ग्रीन, आइस-ब्लू, मिंट या मेटैलिक ग्रीन शेड की साड़ी ट्राई कर सकती हैं। खासकर शाम की पार्टी या फेस्टिव डिनर के लिए हल्की चमक वाला यह रंग खूबसूरत विकल्प बन सकता है।

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टिश्यू फैब्रिक ने बढ़ाई साड़ी की चमक



आलिया की साड़ी में टिश्यू फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी हल्की चमक पूरे ड्रेप को ग्लैमरस बनाती है, जबकि साड़ी का फ्लो लुक को ज्यादा भारी नहीं दिखने देता। इस साड़ी के बॉर्डर पर बारीक जरी और जरदोजी का काम किया गया था।



फेस्टिव लुक के लिए टिश्यू साड़ी उन महिलाओं के लिए अच्छी इंस्पिरेशन हो सकती है, जो बनारसी या बहुत ज्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी से अलग कुछ पहनना चाहती हैं।

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