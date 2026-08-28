Raksha Bandhan: नए कपड़े नहीं खरीदे, पार्लर भी नहीं गईं? 15 मिनट में ऐसे पाएं खूबसूरत लुक

1 of 7 पुराने कपड़ों से ही बनाएं नया और स्टाइलिश लुक - फोटो : AI

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



Raksha Bandhan: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट करने का खास मौका है। इस दिन हर लड़की और महिला चाहती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत नजर आए। लेकिन कई बार त्योहार की तैयारियों में नए कपड़े खरीदने या पार्लर जाने का समय ही नहीं मिल पाता।



अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो बिल्कुल परेशान न हों। पुराने कपड़ों और घर पर मौजूद मेकअप प्रोडक्ट्स की मदद से भी आप कुछ ही मिनटों में अपना लुक पूरी तरह बदल सकती हैं। इसके लिए आपको घंटों तैयार होने या महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे आसान टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप सिर्फ 15 मिनट में राखी के लिए तैयार हो सकती हैं।

रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट करने का खास मौका है। इस दिन हर लड़की और महिला चाहती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत नजर आए। लेकिन कई बार त्योहार की तैयारियों में नए कपड़े खरीदने या पार्लर जाने का समय ही नहीं मिल पाता।

2 of 7 पुराने कपड़ों से ही बनाएं नया और स्टाइलिश लुक - फोटो : AI

1. पुराने कपड़ों को नए अंदाज में पहनें



अगर आपने राखी के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे हैं तो अपनी अलमारी में रखा कोई पुराना सूट, साड़ी, कुर्ती या लहंगा निकालें। इसे अलग अंदाज में पहनकर आप नया लुक क्रिएट कर सकती हैं। कुर्ती के साथ अलग दुपट्टा, साड़ी के साथ स्टाइलिश बेल्ट या सूट के साथ कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा आपके पुराने आउटफिट को नया लुक दे सकता है।





3 of 7 पुराने कपड़ों से ही बनाएं नया और स्टाइलिश लुक - फोटो : instagram

2. हेयरस्टाइल बदलें



लुक को तुरंत बदलने का सबसे आसान तरीका हेयरस्टाइल है। खुले बालों की जगह सॉफ्ट कर्ल्स, लो बन, पोनीटेल या ब्रेडेड हेयरस्टाइल ट्राई कर सकती हैं। अगर समय बहुत कम है तो बालों के सामने वाले हिस्से को सेट करके भी पूरे लुक में बदलाव लाया जा सकता है।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 7 पुराने कपड़ों से ही बनाएं नया और स्टाइलिश लुक - फोटो : Adobe stock

3. 5 मिनट में करें मेकअप



त्योहार के लिए हैवी मेकअप जरूरी नहीं है। सबसे पहले चेहरे पर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएं। इसके बाद जरूरत के अनुसार कंसीलर, कॉम्पैक्ट, ब्लश और काजल लगाएं। आंखों को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए आईलाइनर और मस्कारा का इस्तेमाल करें। अंत में अपनी पसंद की लिपस्टिक या लिप टिंट लगाएं।





विज्ञापन

5 of 7 पुराने कपड़ों से ही बनाएं नया और स्टाइलिश लुक - फोटो : instagram