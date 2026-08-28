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Raksha Bandhan: नए कपड़े नहीं खरीदे, पार्लर भी नहीं गईं? 15 मिनट में ऐसे पाएं खूबसूरत लुक

Fri, 28 Aug 2026 10:54 AM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 28 Aug 2026 10:54 AM IST
सार

Raksha Bandhan: अगर आपने राखी के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे हैं तो परेशान न हों। यहां हम आपको देंगे कुछ ऐसे टिप्स, जिसको ट्राई करके आप पुराने कपड़े में भी अच्छी दिखेंगी। 

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how to get ready for raksha bandhan 2026 with old clothes
पुराने कपड़ों से ही बनाएं नया और स्टाइलिश लुक - फोटो : AI
Raksha Bandhan: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट करने का खास मौका है। इस दिन हर लड़की और महिला चाहती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत नजर आए। लेकिन कई बार त्योहार की तैयारियों में नए कपड़े खरीदने या पार्लर जाने का समय ही नहीं मिल पाता। 


अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो बिल्कुल परेशान न हों। पुराने कपड़ों और घर पर मौजूद मेकअप प्रोडक्ट्स की मदद से भी आप कुछ ही मिनटों में अपना लुक पूरी तरह बदल सकती हैं। इसके लिए आपको घंटों तैयार होने या महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे आसान टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप सिर्फ 15 मिनट में राखी के लिए तैयार हो सकती हैं।
 
how to get ready for raksha bandhan 2026 with old clothes
पुराने कपड़ों से ही बनाएं नया और स्टाइलिश लुक - फोटो : AI
1. पुराने कपड़ों को नए अंदाज में पहनें

अगर आपने राखी के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे हैं तो अपनी अलमारी में रखा कोई पुराना सूट, साड़ी, कुर्ती या लहंगा निकालें। इसे अलग अंदाज में पहनकर आप नया लुक क्रिएट कर सकती हैं। कुर्ती के साथ अलग दुपट्टा, साड़ी के साथ स्टाइलिश बेल्ट या सूट के साथ कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा आपके पुराने आउटफिट को नया लुक दे सकता है।

 
how to get ready for raksha bandhan 2026 with old clothes
पुराने कपड़ों से ही बनाएं नया और स्टाइलिश लुक - फोटो : instagram
2. हेयरस्टाइल बदलें

लुक को तुरंत बदलने का सबसे आसान तरीका हेयरस्टाइल है। खुले बालों की जगह सॉफ्ट कर्ल्स, लो बन, पोनीटेल या ब्रेडेड हेयरस्टाइल ट्राई कर सकती हैं। अगर समय बहुत कम है तो बालों के सामने वाले हिस्से को सेट करके भी पूरे लुक में बदलाव लाया जा सकता है।

 
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पुराने कपड़ों से ही बनाएं नया और स्टाइलिश लुक - फोटो : Adobe stock
3. 5 मिनट में करें मेकअप

त्योहार के लिए हैवी मेकअप जरूरी नहीं है। सबसे पहले चेहरे पर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएं। इसके बाद जरूरत के अनुसार कंसीलर, कॉम्पैक्ट, ब्लश और काजल लगाएं। आंखों को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए आईलाइनर और मस्कारा का इस्तेमाल करें। अंत में अपनी पसंद की लिपस्टिक या लिप टिंट लगाएं।

 
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पुराने कपड़ों से ही बनाएं नया और स्टाइलिश लुक - फोटो : instagram
4. बिंदी और ज्वेलरी से दें फेस्टिव टच

कई बार छोटी-सी एक्सेसरी भी पूरे लुक को बदल देती है। अपने आउटफिट के साथ मैच करती हुई बिंदी, झुमके, चूड़ियां, नेकलेस या मांग टीका पहन सकती हैं। अगर कपड़े सिंपल हैं तो थोड़ी स्टेटमेंट ज्वेलरी आपके लुक को और आकर्षक बना सकती है।

 
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