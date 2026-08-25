Mehndi Ka Rang Dark Kaise Kare: मेहंदी सिर्फ हाथों की खूबसूरती बढ़ाने का एक पारंपरिक तरीका नहीं है, बल्कि त्योहारों और खास मौकों की खुशी का भी हिस्सा है। शादी, करवा चौथ, तीज, ईद या किसी अन्य खास अवसर पर महिलाएं हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाना पसंद करती हैं। लेकिन कई बार मेहंदी लगाने के बाद उसका रंग उम्मीद के मुताबिक गहरा नहीं आता। ऐसे में कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से मेहंदी के दाग को बेहतर तरीके से विकसित होने में मदद मिल सकती है।

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