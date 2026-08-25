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Hindi News ›   Fashion ›   Beauty tips ›   How to Make Mehndi Darker: Easy Home Hacks You Should Know

Mehndi Tips: मेहंदी का रंग जल्दी फीका पड़ जाता है? ये हैक्स आएंगे आपके काम

Tue, 25 Aug 2026 11:32 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 25 Aug 2026 11:32 AM IST
सार

How to Make Mehndi Darker: मेहंदी लगाने के बाद सही देखभाल करना काफी महत्वपूर्ण है। मेहंदी सूखने के बाद उसे लंबे समय तक हाथों पर बनाए रखना, सूखने के बाद हल्के हाथों से हटाना और तुरंत पानी के संपर्क से बचना कुछ आसान उपाय हैं।

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How to Make Mehndi Darker: Easy Home Hacks You Should Know
मेहंदी का रंग गाढ़ा कैसे करें - फोटो : AI

विस्तार
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Mehndi Ka Rang Dark Kaise Kare: मेहंदी सिर्फ हाथों की खूबसूरती बढ़ाने का एक पारंपरिक तरीका नहीं है, बल्कि त्योहारों और खास मौकों की खुशी का भी हिस्सा है। शादी, करवा चौथ, तीज, ईद या किसी अन्य खास अवसर पर महिलाएं हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाना पसंद करती हैं। लेकिन कई बार मेहंदी लगाने के बाद उसका रंग उम्मीद के मुताबिक गहरा नहीं आता। ऐसे में कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से मेहंदी के दाग को बेहतर तरीके से विकसित होने में मदद मिल सकती है।

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मेहंदी का रंग आमतौर पर लगाने के बाद तुरंत गहरा नहीं होता। दाग कुछ समय तक ऑक्सीडाइज होकर धीरे-धीरे गहरा होता जाता है। इसलिए मेहंदी लगाने के बाद सही देखभाल करना काफी महत्वपूर्ण है। मेहंदी सूखने के बाद उसे लंबे समय तक हाथों पर बनाए रखना, सूखने के बाद हल्के हाथों से हटाना और तुरंत पानी के संपर्क से बचना कुछ आसान उपाय हैं।
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इसके अलावा, मेहंदी लगाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साफ और सूखा रखना भी जरूरी है। तेल या क्रीम की मोटी परत मेहंदी के त्वचा से संपर्क को प्रभावित कर सकती है। कुछ लोग मेहंदी सूखने के बाद हल्का प्राकृतिक तेल लगाना भी पसंद करते हैं। हालांकि, किसी भी घरेलू नुस्खे से पहले त्वचा पर छोटी जगह पैच टेस्ट करना बेहतर है।
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मेहंदी का रंग गहरा करने के आसान हैक्स

1. मेहंदी को पर्याप्त समय दें

  • मेहंदी लगाने के तुरंत बाद उसे हटाने की जल्दबाजी न करें।
  • पेस्ट को अच्छी तरह सूखने और लंबे समय तक त्वचा पर रहने देने से रंग विकसित होने में मदद मिल सकती है।


2. मेहंदी सूखने के बाद पानी से बचें

  • मेहंदी हटाने के बाद कुछ घंटों तक हाथों को पानी में भिगोने से बचें।
  • बार-बार साबुन और पानी के संपर्क में आने से शुरुआती दाग हल्का पड़ सकता है।


3. हाथों को लगाने से पहले साफ रखें

  • मेहंदी लगाने से पहले हाथों को धोकर अच्छी तरह सुखा लें।
  • क्रीम, लोशन या ज्यादा तेल की परत लगाने से बचें।


4. मेहंदी को रगड़कर न हटाएं

  • सूखी मेहंदी को धीरे-धीरे खुरचकर या हाथों को आपस में रगड़कर हटाना बेहतर है।
  • तुरंत पानी से धोने के बजाय सूखे तरीके से पेस्ट हटाने की कोशिश करें।


5. प्राकृतिक तेल का इस्तेमाल

  • मेहंदी हटाने के बाद थोड़ी मात्रा में नारियल या सरसों जैसे तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है।
  • संवेदनशील त्वचा वाले लोग पहले पैच टेस्ट जरूर करें।
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