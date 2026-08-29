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हरतालिका तीज 2026: तीज पर दिखना है सबसे खूबसूरत? अभी से तैयार करा लें ये आउटफिट
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:38 PM IST
सार
Hartalika Teej 2026 Fashion: हरतालिका तीज के लिए आउटफिट चुनने का सही समय अभी है। अगर साड़ी पहननी है तो सिल्क या ऑर्गेंजा, कुछ हल्का और आरामदायक चाहिए तो अनारकली या शरारा, और सबसे अलग दिखना है तो इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन, आप अपने स्टाइल के हिसाब से विकल्प चुन सकती हैं।
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हरतालिका तीज पर कैसे हों तैयार
- फोटो : AI
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Hartalika Teej 2026 Outfit Ideas: हरतालिका तीज आने वाली है और इसके साथ सजने-संवरने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस बार अगर आप भी तीज पर कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं, जो पारंपरिक होने के साथ-साथ स्टाइलिश और आरामदायक भी लगे, तो आखिरी समय का इंतजार न करें। हरतालिका तीज 2026 में 14 सितंबर को मनाई जाएगी और त्योहार से पहले आउटफिट की सिलाई, ब्लाउज की फिटिंग और ज्वेलरी की प्लानिंग कर लेना समझदारी होगी।
तीज के मौके पर हरा, लाल, गुलाबी और दूसरे चटख रंगों के पारंपरिक परिधानों का अपना खास आकर्षण रहता है। लेकिन अब फैशन सिर्फ भारी साड़ी या लहंगे तक सीमित नहीं है। सिल्क और ऑर्गेंजा साड़ी से लेकर फ्लोरल अनारकली, शरारा सेट और इंडो-वेस्टर्न आउटफिट तक महिलाएं अपने अंदाज के हिसाब से लुक चुन रही हैं। हालिया तीज फैशन ट्रेंड्स में हल्के फैब्रिक, फ्लोरल प्रिंट, गोटा-पट्टी और एथनिक-फ्यूजन लुक भी पसंद किए जा रहे हैं।
तो इस तीज अगर चाहती हैं कि आपका लुक ट्रेडिशनल भी रहे और तस्वीरों में भी खूब निखरे, तो इन आउटफिट आइडियाज पर नजर डालना न भूलें।
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हरतालिका तीज पर कैसे हों तैयार
- फोटो : AI
सिल्क या ऑर्गेंजा साड़ी से मिलेगा रॉयल लुक
अगर आप तीज पर क्लासिक और शाही अंदाज चाहती हैं, तो सिल्क या ऑर्गेंजा साड़ी एक शानदार विकल्प हो सकती है।
हरा, एमराल्ड, पिस्ता या गहरा लाल रंग त्योहार के माहौल के साथ खूबसूरत लगेगा।
बहुत भारी साड़ी की जगह हल्की बॉर्डर या गोटा-पट्टी वाली साड़ी चुनें, ताकि पूरा लुक ग्रेसफुल रहे और पहनने में परेशानी भी न हो।
इसके साथ बनारसी या एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज, झुमके, चूड़ियां और छोटी सी बिंदी आपके लुक को पूरा कर सकती है।
अगर साड़ी सिंपल है तो स्टेटमेंट ज्वेलरी से लुक में ग्लैमर जोड़ा जा सकता है।
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हरतालिका तीज पर कैसे हों तैयार
- फोटो : AI
फ्लोरल अनारकली में दिखेंगी एलिगेंट
साड़ी पहनना पसंद नहीं है तो फ्लोरल अनारकली आपके लिए बेहतरीन चुनाव हो सकती है।
जो महिलाएं पूजा के साथ ही परिवार और दोस्तों को भी समय दे रही हैं, उनके लिए यह आउटफिट आराम और स्टाइल दोनों देगी।
फ्लोरल प्रिंट के साथ हल्की कढ़ाई, गोटा-पट्टी या एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा इसे फेस्टिव टच दे सकता है।
साथ में झुमके, चूड़ियां और जूतियों की जोड़ी पहनें।
मेकअप को बहुत भारी रखने की जरूरत नहीं, सॉफ्ट ग्लो और न्यूड या गुलाबी लिप शेड काफी रहेगा।
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हरतालिका तीज पर कैसे हों तैयार
- फोटो : AI
शरारा सेट है मॉडर्न और फेस्टिव कॉम्बिनेशन
अगर इस बार कुछ अलग पहनने का मन है तो शरारा सेट ट्राई किया जा सकता है।
कुर्ती, शरारा और दुपट्टे का यह कॉम्बिनेशन पारंपरिक भी लगता है और मॉडर्न भी।
हल्के फैब्रिक का शरारा लंबे समय तक पहनने में अपेक्षाकृत आरामदायक रह सकता है।
हरे रंग के साथ गुलाबी, लाल या गोल्डन डिटेलिंग वाला सेट तीज के लिए खूबसूरत लगेगा।
वहीं अगर आप सॉफ्ट लुक चाहती हैं तो पेस्टल ग्रीन या पिस्ता शेड चुन सकती हैं।
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हरतालिका तीज पर कैसे हों तैयार
- फोटो : AI
कुछ नया चाहिए तो इंडो-वेस्टर्न लुक अपनाएं
आजकल त्योहारों पर पारंपरिक कपड़ों के साथ फ्यूजन लुक भी खूब पसंद किया जा रहा है।
तीज के लिए पेपलम कुर्ती के साथ धोती पैंट, लॉन्ग कुर्ती के साथ प्लाजो या एथनिक जैकेट वाला सेट एक अलग अंदाज दे सकता है।
हालिया तीज फैशन कवरेज में इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स और फ्यूजन स्टाइल को भी प्रमुख विकल्प के रूप में दिखाया गया है।
ऐसे आउटफिट की खासियत यह है कि आप इसे पारंपरिक ज्वेलरी के साथ आसानी से फेस्टिव बना सकती हैं।
ऑक्सीडाइज्ड झुमके, कांच की चूड़ियां, बिंदी और मेहंदी के साथ पूरा लुक और खूबसूरत दिखाई देगा।
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