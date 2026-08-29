Hartalika Teej 2026 Outfit Ideas: हरतालिका तीज आने वाली है और इसके साथ सजने-संवरने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस बार अगर आप भी तीज पर कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं, जो पारंपरिक होने के साथ-साथ स्टाइलिश और आरामदायक भी लगे, तो आखिरी समय का इंतजार न करें। हरतालिका तीज 2026 में 14 सितंबर को मनाई जाएगी और त्योहार से पहले आउटफिट की सिलाई, ब्लाउज की फिटिंग और ज्वेलरी की प्लानिंग कर लेना समझदारी होगी।





तीज के मौके पर हरा, लाल, गुलाबी और दूसरे चटख रंगों के पारंपरिक परिधानों का अपना खास आकर्षण रहता है। लेकिन अब फैशन सिर्फ भारी साड़ी या लहंगे तक सीमित नहीं है। सिल्क और ऑर्गेंजा साड़ी से लेकर फ्लोरल अनारकली, शरारा सेट और इंडो-वेस्टर्न आउटफिट तक महिलाएं अपने अंदाज के हिसाब से लुक चुन रही हैं। हालिया तीज फैशन ट्रेंड्स में हल्के फैब्रिक, फ्लोरल प्रिंट, गोटा-पट्टी और एथनिक-फ्यूजन लुक भी पसंद किए जा रहे हैं।



तो इस तीज अगर चाहती हैं कि आपका लुक ट्रेडिशनल भी रहे और तस्वीरों में भी खूब निखरे, तो इन आउटफिट आइडियाज पर नजर डालना न भूलें।