1 of 8 मेहंदी डिजाइन - फोटो : Ai







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हरतालिका तीज का त्योहार महिलाओं के लिए सजने-संवरने और पारंपरिक श्रृंगार का खास अवसर होता है। हरी चूड़ियां, रंग-बिरंगे कपड़े, बिंदी और खूबसूरत मेहंदी के बिना तीज का श्रृंगार अधूरा सा लगता है। इस खास दिन महिलाएं हाथों पर सुंदर मेहंदी लगाकर अपने फेस्टिव लुक को और आकर्षक बनाती हैं। मेहंदी सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा और त्योहारों की खूबसूरत पहचान भी है। यही वजह है कि तीज आते ही सोशल मीडिया पर नई और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन की तलाश शुरू हो जाती है।



अगर आप भी इस तीज पर अपने हाथों को खूबसूरत मेहंदी से सजाना चाहती हैं, तो फ्रंट हैंड और बैक हैंड के लिए कई डिजाइन आइडियाज ट्राई कर सकती हैं। कुछ महिलाओं को फुल हैंड भरी हुई मेहंदी पसंद आती है, तो कुछ मिनिमल और सिंपल डिजाइन चुनना पसंद करती हैं। इस बार आप ट्रेडिशनल बेल डिजाइन, मंडला आर्ट, फ्लोरल पैटर्न, जाली डिजाइन या मॉडर्न अरेबिक स्टाइल में मेहंदी लगा सकती हैं। आइए जानते हैं तीज के लिए फ्रंट और बैक साइड मेहंदी के कुछ खूबसूरत और ट्रेंडिंग डिजाइन आइडियाज।

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फ्रंट हैंड के लिए फ्लोरल मेहंदी डिजाइन

अगर आप सिंपल लेकिन खूबसूरत मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो फूलों वाली डिजाइन एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। हथेली के बीच में बड़ा फ्लावर बनाकर उसके आसपास छोटी पत्तियां और बेल डिजाइन बनाई जा सकती है।

उंगलियों पर छोटे-छोटे पैटर्न जोड़कर डिजाइन को पूरा करें। यह मेहंदी डिजाइन देखने में एलिगेंट लगती है और कम समय में भी तैयार हो सकती है।

3 of 8 मंडाला मेहंदी डिजाइन - फोटो : AI

मंडला मेहंदी डिजाइन से पाएं ट्रेडिशनल लुक

मंडला डिजाइन इन दिनों मेहंदी के सबसे पसंद किए जाने वाले पैटर्न में शामिल है। इसमें हथेली के बीच में गोल आकार का खूबसूरत डिजाइन बनाया जाता है।

मंडला के चारों ओर डॉट्स, पत्तियां, जाली और छोटे फूल बनाकर डिजाइन को और आकर्षक बनाया जा सकता है। यह डिजाइन फ्रंट हैंड के लिए बेहद खूबसूरत दिखती है और तीज के ट्रेडिशनल लुक के साथ अच्छी लग सकती है।

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अरेबिक बेल डिजाइन करें ट्राई

जिन महिलाओं को हाथों में ज्यादा भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं है, वे अरेबिक बेल डिजाइन चुन सकती हैं। इसमें बड़े फूल, पत्तियां और खाली जगह का खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता है।

कलाई से शुरू होकर उंगलियों तक जाने वाली बेल हाथों को लंबा और सुंदर दिखा सकती है। यह डिजाइन जल्दी बन जाती है और फेस्टिव आउटफिट के साथ भी स्टाइलिश लगती है।

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