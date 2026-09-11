Ganpati sthapana look: गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपराओं से खास तौर पर जुड़ा हुआ है। इस दौरान घरों और पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है और महिलाएं भी पारंपरिक परिधानों में सज-धजकर पूजा और उत्सव में शामिल होती हैं। अगर आप इस गणेश चतुर्थी पर अपने फेस्टिव लुक को थोड़ा अलग और पूरी तरह ट्रेडिशनल बनाना चाहती हैं, तो महाराष्ट्रीयन स्टाइल साड़ी के साथ खूबसूरत ब्लाउज डिजाइन चुन सकती हैं। सही ब्लाउज डिजाइन आपकी साधारण साड़ी को भी रॉयल और फेस्टिव लुक दे सकता है।
नौवारी साड़ी हो या फिर पैठणी साड़ी, महाराष्ट्रीयन लुक में ब्लाउज की फिटिंग और डिजाइन का खास महत्व होता है। डीप बैक, एलिगेंट नेकलाइन, एल्बो स्लीव्स, गोल्डन बॉर्डर और पारंपरिक डिजाइन वाले ब्लाउज गणपति स्थापना के मौके पर बेहद खूबसूरत लग सकते हैं। इसके साथ नथ, हरी चूड़ियां, बिंदी और गजरा आपके पूरे लुक को कंप्लीट कर सकते हैं।
अगर आप भी गणेश चतुर्थी पर महाराष्ट्रीयन अंदाज में तैयार होना चाहती हैं, तो यहां बताए गए ब्लाउज डिजाइन आइडियाज से प्रेरणा ले सकती हैं।
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गणपति पूजा के लिए ब्लाउज डिजाइन
- फोटो : Ai
पारंपरिक एल्बो स्लीव्स ब्लाउज
महाराष्ट्रीयन फेस्टिव लुक के लिए एल्बो लेंथ स्लीव्स वाला ब्लाउज हमेशा शानदार विकल्प रहता है। इस तरह के ब्लाउज को पैठणी या सिल्क साड़ी के साथ पहना जा सकता है।
ब्लाउज के स्लीव्स पर गोल्डन बॉर्डर या जरी वर्क करवाकर इसे और आकर्षक बनाया जा सकता है। गणपति पूजा के लिए यह डिजाइन एलिगेंट होने के साथ-साथ पारंपरिक भी लगता है।
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गणपति पूजा के लिए ब्लाउज डिजाइन
- फोटो : Ai
गोल नेक वाला सिंपल ब्लाउज
जो महिलाएं सिंपल और क्लासी लुक पसंद करती हैं, उनके लिए गोल नेक ब्लाउज एक बेहतरीन विकल्प है। पैठणी साड़ी या किसी हैवी बॉर्डर वाली साड़ी के साथ सिंपल गोल नेक ब्लाउज बेहद खूबसूरत दिखाई देता है।
आप नेकलाइन पर गोल्डन लेस, जरी वर्क या हल्की एम्ब्रॉयडरी करवा सकती हैं। यह डिजाइन कम उम्र से लेकर हर उम्र की महिलाओं पर अच्छा लग सकता है।
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गणपति पूजा के लिए ब्लाउज डिजाइन
- फोटो : Ai
स्क्वायर नेक ब्लाउज
स्क्वायर नेक ब्लाउज इन दिनों फेस्टिव फैशन में काफी पसंद किए जाते हैं। इसे सिल्क और कॉटन सिल्क साड़ियों के साथ आसानी से स्टाइल किया जा सकता है।
गणपति स्थापना के मौके पर लाल, हरे, पीले या बैंगनी रंग की साड़ी के साथ कंट्रास्ट स्क्वायर नेक ब्लाउज पहन सकती हैं। इसके साथ गोल्ड ज्वेलरी और पारंपरिक नथ आपका महाराष्ट्रीयन लुक पूरा कर सकती है।
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गणपति पूजा के लिए ब्लाउज डिजाइन
- फोटो : Ai
गोल्डन बॉर्डर वाला ब्लाउज
महाराष्ट्रीयन साड़ियों में गोल्डन जरी और बॉर्डर का खास महत्व होता है। ऐसे में अगर आपकी साड़ी सिंपल है, तो ब्लाउज की नेकलाइन और स्लीव्स पर गोल्डन बॉर्डर या जरी वर्क करवाया जा सकता है।
यह डिजाइन पैठणी और बनारसी साड़ियों के साथ खासतौर पर अच्छा लगता है। ज्यादा हैवी डिजाइन के बजाय हल्का गोल्डन वर्क आपके लुक को क्लासी बनाए रखेगा।