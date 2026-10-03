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करवा चौथ 2026: लाल साड़ी के साथ क्या पहनें, पिंक पर क्या जचेगा? करवा चौथ ज्वेलरी मैचिंग का आसान फॉर्मूला

Sat, 03 Oct 2026 04:15 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 03 Oct 2026 04:15 PM IST
सार

Karwa Chauth Jewellery Trends 2026: ज्वेलरी चुनने का सबसे आसान तरीका है साड़ी के फैब्रिक, रंग, बॉर्डर और ब्लाउज की नेकलाइन को ध्यान में रखना। सिल्क की रॉयल चमक के साथ पारंपरिक गोल्ड या पोलकी खूबसूरत लग सकती है, जबकि हल्की जॉर्जेट या शिफॉन साड़ी के साथ नाजुक ज्वेलरी ज्यादा संतुलित नजर आती है।

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Best Jewellery for Karwa Chauth: Choose Jewellery According to Saree Fabric and Colour
ज्वेलरी के साथ साड़ी - फोटो : AI

Outfit Matching Jewellery: करवा चौथ सिर्फ व्रत और पूजा का त्योहार नहीं, बल्कि सजने-संवरने का भी खास मौका है। इस दिन महिलाएं साड़ी, चूड़ियों, मेहंदी और ज्वेलरी के साथ पारंपरिक लुक को खास बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन खूबसूरत साड़ी के साथ सही ज्वेलरी चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खासकर तब, जब बाजार में पोलकी, कुंदन, झुमके, चोकर, मोती और स्टेटमेंट ज्वेलरी के इतने विकल्प मौजूद हों।

2026 में फेस्टिव ज्वेलरी का रुझान सिर्फ भारी-भरकम गहनों तक सीमित नहीं है। स्टेटमेंट ईयररिंग्स, स्कल्प्चरल डिजाइन, स्टेटमेंट रिंग्स और हल्की लेकिन प्रभावशाली ज्वेलरी को भी पसंद किया जा रहा है। पोलकी और कुंदन जैसे पारंपरिक विकल्प भी नए, हल्के और आधुनिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। 

ऐसे में ज्वेलरी चुनने का सबसे आसान तरीका है साड़ी के फैब्रिक, रंग, बॉर्डर और ब्लाउज की नेकलाइन को ध्यान में रखना। सिल्क की रॉयल चमक के साथ पारंपरिक गोल्ड या पोलकी खूबसूरत लग सकती है, जबकि हल्की जॉर्जेट या शिफॉन साड़ी के साथ नाजुक ज्वेलरी ज्यादा संतुलित नजर आती है। 
 

करवा चौथ पर आजकल कौन-सी ज्वेलरी ट्रेंड में है?

2026 में करवा चौथ 29 अक्टूबर, गुरुवार को है। इस मौके पर फेस्टिव लुक के लिए स्टेटमेंट ईयररिंग्स, पोलकी चोकर, कुंदन, जड़ाऊ फिनिश, मोती और स्टेटमेंट रिंग्स अपना सकती हैं। खास बात यह है कि अब पूरा ज्वेलरी सेट पहनने के बजाय एक आकर्षक पीस को लुक का केंद्र बनाया जा रहा है। 

अगर आपकी साड़ी पहले से ही हैवी है, तो बड़े झुमके या चोकर में से कोई एक चुनें। वहीं साड़ी सादी है तो स्टेटमेंट नेकलेस या खूबसूरत झुमकों से पूरे लुक को फेस्टिव बनाया जा सकता है।
Best Jewellery for Karwa Chauth: Choose Jewellery According to Saree Fabric and Colour
साड़ी से मैच करके पहनें इस तरह की ज्वेलरी - फोटो : AI

बनारसी या सिल्क साड़ी के साथ कैसी ज्वेलरी?

बनारसी, कांजीवरम या हैवी सिल्क साड़ी करवा चौथ के लिए रॉयल लुक देती है। इसके साथ गोल्ड, कुंदन, पोलकी या जड़ाऊ ज्वेलरी अच्छी तरह मेल खाती है। अगर साड़ी लाल, मैरून या गहरे हरे रंग की है, तो पारंपरिक गोल्ड ज्वेलरी शानदार लगेगी। लाल साड़ी के साथ रूबी टच और हरी साड़ी के साथ एमराल्ड या ग्रीन स्टोन वाली ज्वेलरी भी खूबसूरत विकल्प है।

स्टाइल टिप: सिल्क साड़ी के साथ पोलकी चोकर और छोटे झुमके पहनें। ये रॉयल करवा चौथ लुक देगा।

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साड़ी से मैच करके पहनें इस तरह की ज्वेलरी - फोटो : AI

जॉर्जेट और शिफॉन साड़ी के साथ रखें ज्वेलरी हल्की

जॉर्जेट और शिफॉन जैसे फ्लोई फैब्रिक की साड़ी अपने आप में सॉफ्ट और एलिगेंट लगती है। इसलिए इनके साथ बहुत भारी ज्वेलरी पहनने के बजाय डेलिकेट चोकर, मोती, डायमंड-लुक ईयररिंग्स या स्टोन स्टड्स चुन सकती हैं। हल्के फैब्रिक के साथ नाजुक ज्वेलरी लुक को ओवरलोड नहीं करती। पेस्टल पिंक, पीच, लैवेंडर या बेबी पिंक साड़ी के साथ मोती और हल्के पेस्टल स्टोन वाली ज्वेलरी खासतौर पर सुंदर लगेगी।
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साड़ी से मैच करके पहनें इस तरह की ज्वेलरी - फोटो : AI

ऑर्गेंजा साड़ी के साथ मॉडर्न ज्वेलरी

अगर इस करवा चौथ पर आप ट्रेडिशनल के साथ थोड़ा मॉडर्न लुक चाहती हैं तो ऑर्गेंजा साड़ी और स्टेटमेंट ईयररिंग्स बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है।ऐसी साड़ी के साथ बहुत बड़ा नेकलेस पहनने के बजाय लंबे झुमके या स्कल्प्चरल ईयररिंग्स चुनें। 2026 के फेस्टिव ज्वेलरी ट्रेंड में भी व्यक्तित्व और आधुनिक डिजाइन पर जोर दिखाई दे रहा है।
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साड़ी से मैच करके पहनें इस तरह की ज्वेलरी - फोटो : AI

कॉटन या हैंडलूम साड़ी के साथ क्या पहनें?

अगर आप करवा चौथ पर कॉटन, हैंडलूम या हल्की ट्रेडिशनल साड़ी पहन रही हैं, तो ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, सिल्वर-टोन झुमके या टेंपल-इंस्पायर्ड ज्वेलरी से खूबसूरत एथनिक लुक बनाया जा सकता है। कॉटन साड़ी के साथ ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर का कॉम्बिनेशन कैजुअल लेकिन आकर्षक लगता है। 


साड़ी के रंग के हिसाब से चुनें ज्वेलरी

  • लाल/मैरून साड़ी: गोल्ड, कुंदन, पोलकी या रूबी टोन।

  • ग्रीन साड़ी: गोल्ड, कुंदन या एमराल्ड टच।

  • पिंक साड़ी: रोज गोल्ड, मोती या डायमंड-लुक ज्वेलरी।

  • ब्लू साड़ी: सिल्वर, डायमंड-लुक या व्हाइट स्टोन।

  • पीली/मस्टर्ड साड़ी: गोल्ड और कुंदन।

  • क्रीम/आइवरी साड़ी: पोलकी, मोती या एंटीक गोल्ड।

  • ब्लैक साड़ी: गोल्ड या कलरफुल स्टोन वाली स्टेटमेंट ज्वेलरी।


रंग चुनते समय सिर्फ साड़ी का रंग नहीं, बल्कि बॉर्डर और ब्लाउज की डिटेलिंग भी देखें। कई बार कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी मैचिंग ज्वेलरी से ज्यादा खूबसूरत लगती है। रंगीन जेमस्टोन के मामले में भी कॉन्ट्रास्ट और आउटफिट के टोन को ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है।
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