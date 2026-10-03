Outfit Matching Jewellery: करवा चौथ सिर्फ व्रत और पूजा का त्योहार नहीं, बल्कि सजने-संवरने का भी खास मौका है। इस दिन महिलाएं साड़ी, चूड़ियों, मेहंदी और ज्वेलरी के साथ पारंपरिक लुक को खास बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन खूबसूरत साड़ी के साथ सही ज्वेलरी चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खासकर तब, जब बाजार में पोलकी, कुंदन, झुमके, चोकर, मोती और स्टेटमेंट ज्वेलरी के इतने विकल्प मौजूद हों।

2026 में फेस्टिव ज्वेलरी का रुझान सिर्फ भारी-भरकम गहनों तक सीमित नहीं है। स्टेटमेंट ईयररिंग्स, स्कल्प्चरल डिजाइन, स्टेटमेंट रिंग्स और हल्की लेकिन प्रभावशाली ज्वेलरी को भी पसंद किया जा रहा है। पोलकी और कुंदन जैसे पारंपरिक विकल्प भी नए, हल्के और आधुनिक अंदाज में नजर आ रहे हैं।

ऐसे में ज्वेलरी चुनने का सबसे आसान तरीका है साड़ी के फैब्रिक, रंग, बॉर्डर और ब्लाउज की नेकलाइन को ध्यान में रखना। सिल्क की रॉयल चमक के साथ पारंपरिक गोल्ड या पोलकी खूबसूरत लग सकती है, जबकि हल्की जॉर्जेट या शिफॉन साड़ी के साथ नाजुक ज्वेलरी ज्यादा संतुलित नजर आती है।



करवा चौथ पर आजकल कौन-सी ज्वेलरी ट्रेंड में है?

2026 में करवा चौथ 29 अक्टूबर, गुरुवार को है। इस मौके पर फेस्टिव लुक के लिए स्टेटमेंट ईयररिंग्स, पोलकी चोकर, कुंदन, जड़ाऊ फिनिश, मोती और स्टेटमेंट रिंग्स अपना सकती हैं। खास बात यह है कि अब पूरा ज्वेलरी सेट पहनने के बजाय एक आकर्षक पीस को लुक का केंद्र बनाया जा रहा है।

अगर आपकी साड़ी पहले से ही हैवी है, तो बड़े झुमके या चोकर में से कोई एक चुनें। वहीं साड़ी सादी है तो स्टेटमेंट नेकलेस या खूबसूरत झुमकों से पूरे लुक को फेस्टिव बनाया जा सकता है।