Ghahra Choli Look: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। इस दौरान गरबा नाइट्स और डांडिया का इतंजार हर किसी को रहता है। इस दौरान लड़कियां सुंदर-सुंदर घाघरा चोली में तैयार होकर गरबा नाइट्स में शामिल होते हैं। फैशन लवर्स के लिए पारंपरिक आउटफिट पहनने का क्रेज काफी बढ़ जाता है, लेकिन हर बार गरबा के लिए नया घाघरा-चोली खरीदना जरूरी नहीं है।





अगर आपकी अलमारी में पहले से कुछ इंडियन या फ्यूजन कपड़े मौजूद हैं, तो उन्हें थोड़े क्रिएटिव तरीके से स्टाइल करके शानदार गरबा लुक तैयार किया जा सकता है। इससे आपका बजट भी बच सकता है और पुराना आउटफिट भी बिल्कुल नया अंदाज दे सकता है।



वार्डरोब में पड़ी पुरानी कुर्ती, लाॅन्ग स्कर्ट, फुल लेंथ दुपट्टा या साड़ी आदि को घाघरा नाइट के लिए पेयर कर सकते हैं।