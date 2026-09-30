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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   Karwa Chauth 2026: Beautiful Payal Designs Under Rs 5000 You Will Love

करवा चौथ 2026: करवा चौथ पर पैरों की खूबसूरती बढ़ाएंगी ये पायल, सिर्फ 5000 रुपये में मिल सकता है ऐसा डिजाइन

Wed, 30 Sep 2026 03:30 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 30 Sep 2026 03:30 PM IST
सार

Karwa Chauth 2026: 5000 रुपये का बजट तय करते समय पायल की धातु, वजन, डिजाइन, मेकिंग चार्ज और दुकान के अनुसार कीमत में अंतर को ध्यान में रखें। खरीदारी से पहले इन सभी चीजों की जानकारी लेना बेहतर है।

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Karwa Chauth 2026: Beautiful Payal Designs Under Rs 5000 You Will Love
बजट में पायल की डिजाइन - फोटो : Ai

Karwa Chauth Payal Designs: करवा चौथ का त्योहार महिलाओं के लिए सोलह श्रृंगार और खूबसूरत पारंपरिक लुक का खास मौका होता है। इस दिन साड़ी, लहंगे और ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ पायल भी पैरों की खूबसूरती बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप इस करवा चौथ पर नई पायल खरीदने का सोच रही हैं, लेकिन बजट करीब 5000 रुपये रखना चाहती हैं, तो बाजार में कई खूबसूरत और एलिगेंट डिजाइन आपके लिए विकल्प बन सकते हैं।



आजकल पायल में सिर्फ पारंपरिक घुंघरू डिजाइन ही नहीं, बल्कि मिनिमल, फ्लोरल, लेयर और ऑक्सीडाइज्ड पैटर्न भी काफी पसंद किए जाते हैं। आप अपने आउटफिट और व्यक्तिगत स्टाइल के हिसाब से हल्की या थोड़ी हैवी पायल चुन सकती हैं। लाल, मैरून या गुलाबी साड़ी के साथ सिल्वर टोन पायल बेहद आकर्षक लग सकती है, वहीं लहंगे के साथ घुंघरू वाली पारंपरिक पायल ट्रेडिशनल लुक को और निखार सकती है।

5000 रुपये का बजट तय करते समय पायल की धातु, वजन, डिजाइन, मेकिंग चार्ज और दुकान के अनुसार कीमत में अंतर को ध्यान में रखें। खरीदारी से पहले इन सभी चीजों की जानकारी लेना बेहतर है। आइए देखते हैं करवा चौथ के लिए कुछ खूबसूरत पायल डिजाइन आइडियाज।
Karwa Chauth 2026: Beautiful Payal Designs Under Rs 5000 You Will Love
करवा चौथ के लिए पायल डिजाइन - फोटो : Ai

घुंघरू वाली ट्रेडिशनल पायल

करवा चौथ जैसे पारंपरिक त्योहार के लिए घुंघरू वाली पायल हमेशा आकर्षक विकल्प रहती है। छोटे-छोटे घुंघरू पैरों में खूबसूरत लुक देने के साथ ट्रेडिशनल फील भी देते हैं। अगर आपका आउटफिट पारंपरिक है तो यह डिजाइन खास तौर पर अच्छा लग सकता है।
Karwa Chauth 2026: Beautiful Payal Designs Under Rs 5000 You Will Love
करवा चौथ के लिए पायल डिजाइन - फोटो : Ai

फ्लोरल डिजाइन पायल

फूलों से प्रेरित पैटर्न वाली पायल उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है जिन्हें थोड़ा मॉडर्न लेकिन एथनिक लुक पसंद है। इसे साड़ी और लहंगे दोनों के साथ पहना जा सकता है।
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Karwa Chauth 2026: Beautiful Payal Designs Under Rs 5000 You Will Love
करवा चौथ के लिए पायल डिजाइन - फोटो : Ai

मिनिमल पायल डिजाइन

अगर आपको ज्यादा भारी ज्वेलरी पसंद नहीं है तो पतली और सिंपल पायल चुन सकती हैं। छोटे मोटिफ या हल्के घुंघरू वाला डिजाइन रोजाना पहनने के लिए भी उपयोगी हो सकता है।
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Karwa Chauth 2026: Beautiful Payal Designs Under Rs 5000 You Will Love
करवा चौथ के लिए पायल डिजाइन - फोटो : Ai

लेयर वाली पायल

दो या तीन लेयर में आने वाली पायल पैरों को स्टाइलिश और आकर्षक लुक दे सकती है। करवा चौथ के खास आउटफिट के साथ यह डिजाइन आपके लुक में थोड़ा ग्लैमरस टच जोड़ सकता है।
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