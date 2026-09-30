Karwa Chauth Payal Designs: करवा चौथ का त्योहार महिलाओं के लिए सोलह श्रृंगार और खूबसूरत पारंपरिक लुक का खास मौका होता है। इस दिन साड़ी, लहंगे और ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ पायल भी पैरों की खूबसूरती बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप इस करवा चौथ पर नई पायल खरीदने का सोच रही हैं, लेकिन बजट करीब 5000 रुपये रखना चाहती हैं, तो बाजार में कई खूबसूरत और एलिगेंट डिजाइन आपके लिए विकल्प बन सकते हैं।





आजकल पायल में सिर्फ पारंपरिक घुंघरू डिजाइन ही नहीं, बल्कि मिनिमल, फ्लोरल, लेयर और ऑक्सीडाइज्ड पैटर्न भी काफी पसंद किए जाते हैं। आप अपने आउटफिट और व्यक्तिगत स्टाइल के हिसाब से हल्की या थोड़ी हैवी पायल चुन सकती हैं। लाल, मैरून या गुलाबी साड़ी के साथ सिल्वर टोन पायल बेहद आकर्षक लग सकती है, वहीं लहंगे के साथ घुंघरू वाली पारंपरिक पायल ट्रेडिशनल लुक को और निखार सकती है।



5000 रुपये का बजट तय करते समय पायल की धातु, वजन, डिजाइन, मेकिंग चार्ज और दुकान के अनुसार कीमत में अंतर को ध्यान में रखें। खरीदारी से पहले इन सभी चीजों की जानकारी लेना बेहतर है। आइए देखते हैं करवा चौथ के लिए कुछ खूबसूरत पायल डिजाइन आइडियाज।