Navratri Colours: नवरात्रि के नौ दिनों को देवी पूजन के लिए सबसे पावन और सशक्त समय माना जाता है। आदिशक्ति के नौ अलग रूपों की पूजा भी अलग-अलग तरीके से होती है। हर देवी का एक प्रिय रंग होता है, जिसे पूजा में शामिल करना शुभ-लाभ का प्रतीक माना जा सकता है।





नवरात्रि में रंगों का भी खास महत्व है। नवरात्रि के नौ रंगों की परंपरा खास तौर पर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में काफी लोकप्रिय है, जहां भक्त पूजा के साथ अपने कपड़ों और सजावट में भी दिन के निर्धारित रंग को शामिल करते हैं।



प्रथम नवरात्रि तिथि से लेकर महानवमी तक हर दिन पूजन से पहले लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि, 'आज नवरात्रि में कौन सा रंग पहनें?' इस बार अगर आप भी हर दिन के रंग को अपने लुक में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ रंग याद रखना काफी नहीं है। यह जानना भी दिलचस्प है कि किस दिन कौन सा रंग है और पारंपरिक रूप से उस रंग को किस भावना या गुण से जोड़ा जाता है।



2026 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर, रविवार से होगी और नौवां दिन 19 अक्टूबर को पड़ेगा। आइए जानते हैं 2026 में नवरात्रि के नौ दिनों के रंगों का पूरा कैलेंडर, उनसे जुड़ी पारंपरिक मान्यताएं और इन्हें अपने पूजा या फेस्टिव लुक में शामिल करने के आसान तरीके।