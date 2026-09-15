1 of 5 एक लिपस्टिक से तीन अलग लुक - फोटो : AI







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Lipstick Hacks: त्योहारों का मौसम आते ही ज्यादातर महिलाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि हर दिन के लिए अलग मेकअप लुक कैसे बनाया जाए। खासकर लिपस्टिक की बात करें तो अलग-अलग आउटफिट और मौकों के लिए कई शेड खरीदना जेब पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके मेकअप किट में एक ऐसी लिपस्टिक है, जिसका रंग आपको पसंद है, तो उसी से आप कई अलग अंदाज तैयार कर सकती हैं। इसके लिए हर बार नई लिपस्टिक खरीदने की जरूरत नहीं होगी, बस लगाने का तरीका थोड़ा बदलना होगा।



एक ही लिपस्टिक को कभी हल्का और नैचुरल तो कभी गहरा और बोल्ड बनाया जा सकता है। इसे गालों पर ब्लश की तरह इस्तेमाल करके मेकअप में एकरूपता भी लाई जा सकती है। त्योहारों पर साड़ी, सूट या लहंगे के साथ यह छोटी-सी मेकअप ट्रिक काफी काम आ सकती है। आइए जानते हैं एक ही लिपस्टिक से तीन अलग त्योहार लुक कैसे तैयार किए जा सकते हैं।

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पूजा के लिए बनाएं सॉफ्ट और नेचुरल लुक



अगर आप पूजा या दिन के समय किसी पारिवारिक कार्यक्रम में जा रही हैं तो बहुत गहरा मेकअप करने के बजाय हल्का और ताजा लुक बेहतर लगेगा। अपनी पसंदीदा लिपस्टिक को सीधे लगाने के बजाय पहले होंठों के बीच में थोड़ा लगाएं और उंगली से हल्के हाथों से पूरे होंठों पर फैला दें। इससे होंठों पर रंग बहुत ज्यादा गहरा नहीं लगेगा और नैचुरल टिंट जैसा प्रभाव आएगा।



इसी लिपस्टिक की बेहद थोड़ी मात्रा गालों पर लगाकर तुरंत अच्छी तरह ब्लेंड कर सकती हैं। इससे होंठों और गालों का रंग एक जैसा रहेगा और मेकअप ज्यादा सधा हुआ नजर आएगा।

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त्योहार की शाम के लिए बनाएं ग्लॉसी लुक



शाम की पूजा, डिनर या त्योहार की पार्टी के लिए इसी लिपस्टिक को थोड़ा ग्लैमरस बनाया जा सकता है। सबसे पहले होंठों पर लिपस्टिक की एक परत लगाएं। फिर दूसरी हल्की परत सिर्फ होंठों के बीच वाले हिस्से पर लगाएं। इससे होंठ ज्यादा भरे हुए दिखाई दे सकते हैं।



इसके ऊपर पारदर्शी लिप ग्लॉस की हल्की परत लगाएं। ग्लॉस पूरे होंठों पर बहुत ज्यादा लगाने के बजाय बीच में लगाया जाए तो लुक ज्यादा आकर्षक दिखाई देता है। इस लुक के साथ आंखों पर हल्का शिमर या पतली आईलाइनर लाइन त्योहार के लिए खूबसूरत लगेगी।

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पार्टी या फेस्टिव नाइट के लिए बनाएं बोल्ड लुक



अगर आपको त्योहार की रात किसी पार्टी या खास समारोह में जाना है तो उसी लिपस्टिक को बोल्ड अंदाज में लगाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले होंठों को हल्के लिप बाम से तैयार करें और अतिरिक्त नमी को टिश्यू से हटा दें। इसके बाद लिपस्टिक की पहली परत लगाएं।



अब होंठों के किनारों को लिप ब्रश से साफ आकार दें और दूसरी परत लगाएं। इससे रंग ज्यादा गहरा और स्पष्ट दिखाई देगा। अगर आपकी लिपस्टिक मैट है तो इसे लगाने से पहले होंठों को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करना जरूरी है, ताकि होंठ बहुत सूखे नजर न आएं।



इस लुक के साथ आंखों का मेकअप बहुत ज्यादा भारी रखने के बजाय संतुलित रखें। हल्का काजल, आईलाइनर और मस्कारा काफी हो सकता है।

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