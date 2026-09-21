Seasonal Hair Loss: सितंबर में मौसम बदलने के साथ कई लोगों को बाल झड़ने की समस्या ज्यादा महसूस हो सकती है। बारिश के बाद बढ़ी हुई नमी, पसीना, स्कैल्प पर गंदगी जमा होना और बालों की देखभाल में बदलाव हेयर फॉल की समस्या को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि रोजाना कुछ बालों का झड़ना सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर बाल अचानक बहुत ज्यादा टूटने या झड़ने लगें तो इसके पीछे तनाव, पोषण की कमी, हार्मोनल बदलाव, स्कैल्प की समस्या या कोई अन्य कारण भी हो सकता है।
ऐसे में केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय कारण समझना जरूरी है। बालों की सामान्य देखभाल के लिए संतुलित डाइट, पर्याप्त प्रोटीन, नींद और स्कैल्प की साफ-सफाई पर ध्यान देना मददगार हो सकता है। सितंबर में बदलते मौसम के दौरान कुछ आसान हेयर केयर आदतों को अपनाकर बालों को स्वस्थ रखने की कोशिश की जा सकती है।
2 of 6
बालों के झड़ने की समस्या
- फोटो : istock
स्कैल्प को रखें साफ
मौसम में नमी और पसीने के कारण स्कैल्प पर तेल और गंदगी जमा हो सकती है। अपने बालों और स्कैल्प की जरूरत के अनुसार माइल्ड शैंपू से सफाई करें। बहुत गर्म पानी से बाल धोने से बचें।
3 of 6
hair
- फोटो : Adobe stock
बालों को बार-बार गर्म न करें
हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लिंग आयरन की ज्यादा गर्मी बालों को कमजोर और रूखा बना सकती है। संभव हो तो बालों को प्राकृतिक तरीके से सूखने दें और हीट स्टाइलिंग कम करें।
4 of 6
Hair Care Tips
- फोटो : iStock
तेल लगाने में रखें संतुलन
नारियल या अन्य सामान्य हेयर ऑयल से हल्की मसाज करने से बालों और स्कैल्प की देखभाल की जा सकती है। बहुत ज्यादा तेल लगाकर लंबे समय तक छोड़ना जरूरी नहीं है, खासकर अगर स्कैल्प ऑयली रहता है।
5 of 6
hair care
- फोटो : Adobe stock
गीले बालों में कंघी करने से बचें
गीले बाल अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं और उन्हें जोर से खींचने या सुलझाने पर टूटने का खतरा बढ़ सकता है। बालों को थोड़ा सूखने दें और फिर चौड़े दांत वाली कंघी से धीरे-धीरे सुलझाएं।