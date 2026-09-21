Seasonal Hair Loss: सितंबर में मौसम बदलने के साथ कई लोगों को बाल झड़ने की समस्या ज्यादा महसूस हो सकती है। बारिश के बाद बढ़ी हुई नमी, पसीना, स्कैल्प पर गंदगी जमा होना और बालों की देखभाल में बदलाव हेयर फॉल की समस्या को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि रोजाना कुछ बालों का झड़ना सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर बाल अचानक बहुत ज्यादा टूटने या झड़ने लगें तो इसके पीछे तनाव, पोषण की कमी, हार्मोनल बदलाव, स्कैल्प की समस्या या कोई अन्य कारण भी हो सकता है।





ऐसे में केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय कारण समझना जरूरी है। बालों की सामान्य देखभाल के लिए संतुलित डाइट, पर्याप्त प्रोटीन, नींद और स्कैल्प की साफ-सफाई पर ध्यान देना मददगार हो सकता है। सितंबर में बदलते मौसम के दौरान कुछ आसान हेयर केयर आदतों को अपनाकर बालों को स्वस्थ रखने की कोशिश की जा सकती है।