Bridal Hairstyle Ideas 2026: शादी का दिन हर लड़की के लिए बेहद खास होता है। इस दिन खूबसूरत दिखने के लिए दुल्हन अपने लहंगे, ज्वेलरी, मेकअप और फुटवियर से लेकर हर छोटी-बड़ी चीज की खास तैयारी करती है। लेकिन कई बार खूबसूरत लहंगा और महंगे गहने पहनने के बाद भी हेयरस्टाइल पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि सही हेयरस्टाइल आपके पूरे ब्राइडल लुक को और भी आकर्षक बना सकती है।



खासकर अगर आपने शादी के लिए हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा चुना है, तो उसके साथ बालों का स्टाइल भी सोच-समझकर चुनना चाहिए। आजकल दुल्हनें पारंपरिक जूड़े से लेकर ओपन कर्ल्स और मॉडर्न ब्रेडेड हेयरस्टाइल तक कई तरह के लुक पसंद कर रही हैं। किसी को गजरे वाला ट्रेडिशनल लुक पसंद आता है, तो किसी को खुले और घने बालों वाला मॉडर्न अंदाज। लेकिन हर हेयरस्टाइल हर तरह के लहंगे के साथ अच्छी नहीं लगती।



ऐसे में अगर आपकी भी जल्द शादी होने वाली है और आप अपने ब्राइडल लुक को खास बनाना चाहती हैं, तो ये 5 हेयरस्टाइल आपके काम आ सकती हैं। इन्हें आप अपने लहंगे, ज्वेलरी और चेहरे के आकार के हिसाब से चुन सकती हैं।