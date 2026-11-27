अगर आपकी पुरानी शॉल पहनने में बोरिंग लगने लगी है, तो इसे बेल्ट के साथ कैरी करें। शॉल को दोनों कंधों पर डालकर कमर पर एक स्टाइलिश बेल्ट लगा लें। इससे आपका सिंपल विंटर आउटफिट भी काफी मॉडर्न और क्लासी दिखाई देगा। इसे जींस, कुर्ती और लॉन्ग ड्रेस के साथ पहन सकती हैं।



शॉल को केप स्टाइल में पहनें



पुरानी बड़ी शॉल को केप की तरह पहनना एक शानदार फैशन ट्रिक है। इसे दोनों कंधों पर फैलाकर डालें और सामने से खुला छोड़ दें। चाहें तो गले के पास एक खूबसूरत ब्रोच लगाकर इसे फिक्स कर सकती हैं। यह स्टाइल आपको बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के एलिगेंट लुक देगा।