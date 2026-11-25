Winter Boots for Women: सर्दियों का मौसम आते ही फैशन और स्टाइल में भी बदलाव देखने को मिलता है। इस मौसम में सिर्फ गर्म कपड़े पहनना ही काफी नहीं होता, बल्कि आपके फुटवियर भी आपके पूरे लुक को खास बना सकते हैं। सही विंटर फुटवियर न केवल पैरों को ठंड से बचाते हैं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी में भी चार चांद लगा देते हैं। यही वजह है कि इन दिनों बाजार में बूट्स, स्नीकर्स, एंकल बूट्स और स्टाइलिश लोफर्स जैसे फुटवियर की काफी चर्चा है।
विंटर फैशन 2026 में आराम और स्टाइल दोनों को महत्व दिया जा रहा है। इस सीजन में क्लासिक ब्लैक बूट्स से लेकर सॉफ्ट साबर फुटवियर, रेट्रो स्नीकर्स और फ्लैट सोल वाले शूज तक कई विकल्प पसंद किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन्हें जींस, ट्राउजर, स्कर्ट और विंटर ड्रेसेज के साथ आसानी से स्टाइल किया जा सकता है।
अगर आप भी इस सर्दी अपने लुक को नया और ट्रेंडी बनाना चाहते हैं, तो फुटवियर के इन लेटेस्ट स्टाइल को अपने वार्डरोब में जगह दे सकते हैं। आइए जानते हैं सर्दियों में कौन से फुटवियर ट्रेंड में हैं और इन्हें किस तरह के आउटफिट के साथ पहनना चाहिए।
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सर्दियों के लिए ट्रेंडी फुटवियर
- फोटो : AI
एंकल बूट्स से पाएं क्लासी लुक
एंकल बूट्स सर्दियों के सबसे पसंदीदा फुटवियर विकल्पों में शामिल हैं। इनकी खासियत है कि ये जींस, स्किनी पैंट और शॉर्ट ड्रेसेज के साथ अच्छे लगते हैं। ब्लैक, ब्राउन और बेज रंग के एंकल बूट्स रोजमर्रा के साथ-साथ ऑफिस लुक के लिए भी बेहतरीन हैं। इन्हें स्ट्रेट जींस और लॉन्ग कोट के साथ पहनकर स्मार्ट लुक पा सकते हैं।
नी-हाई बूट्स से दिखें स्टाइलिश
अगर आप अपने विंटर आउटफिट को थोड़ा ग्लैमरस बनाना चाहते हैं, तो नी-हाई बूट्स अच्छा विकल्प हैं। ये घुटनों तक आते हैं और स्कर्ट, शॉर्ट ड्रेस या फिटेड ट्राउजर के साथ शानदार लगते हैं। ब्लैक और ब्राउन रंग के नी-हाई बूट्स क्लासिक लुक देते हैं। ठंड के मौसम में ये पैरों को अतिरिक्त कवरेज भी देते हैं।
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सर्दियों के लिए ट्रेंडी फुटवियर
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रेट्रो स्नीकर्स का बढ़ा क्रेज
स्नीकर्स अब सिर्फ स्पोर्ट्स वियर तक सीमित नहीं रह गए हैं। रेट्रो डिजाइन, स्लिम सिलुएट और साबर फिनिश वाले स्नीकर्स विंटर स्टाइलिंग में भी जगह बना रहे हैं। इन्हें वाइड लेग जींस, हुडी और ओवरसाइज स्वेटर के साथ पहन सकते हैं। रोजाना कॉलेज या कैजुअल आउटिंग के लिए ये आरामदायक विकल्प हैं।
चेल्सी बूट्स से बनाएं स्मार्ट लुक
चेल्सी बूट्स अपने सिंपल डिजाइन और साइड इलास्टिक पैनल के लिए जाने जाते हैं। इन्हें पहनना आसान होता है और ये लगभग हर तरह के कैजुअल आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं। जींस, स्वेटर और लॉन्ग जैकेट के साथ इनका कॉम्बिनेशन काफी शानदार दिखता है।
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सर्दियों के लिए ट्रेंडी फुटवियर
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लोफर्स से पाएं एलिगेंट स्टाइल
इस विंटर फ्लैट और सॉफ्ट डिजाइन वाले लोफर्स भी अच्छे स्टाइलिंग विकल्प हैं। लेदर या साबर फिनिश वाले लोफर्स को फॉर्मल ट्राउजर, जींस और मोजों के साथ पहन सकते हैं। ऑफिस और हल्की कैजुअल आउटिंग के लिए ये बेहतर विकल्प हैं।
बाइकर बूट्स से दिखें बोल्ड
अगर आपको थोड़ा अलग और बोल्ड फैशन पसंद है, तो बाइकर बूट्स ट्राई करें। बकल और मेटल डिटेलिंग वाले ये बूट्स साधारण आउटफिट को भी आकर्षक बना देते हैं। इन्हें ब्लैक जींस, लेदर जैकेट और स्वेटशर्ट के साथ स्टाइल कर सकते हैं।
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Winter Footwear Styling Ideas
- फोटो : Ai
शीयरलिंग फुटवियर से रखें पैरों को गर्म
सर्दियों में गर्माहट और आराम के लिए शीयरलिंग लाइनिंग वाले बूट्स, म्यूल्स और क्लॉग्स भी अच्छे विकल्प हैं। इनका सॉफ्ट टेक्सचर विंटर लुक को आरामदायक और आकर्षक बनाता है। इन्हें स्वेटर, जैकेट और कैजुअल डेनिम के साथ पहन सकते हैं।