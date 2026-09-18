तुम मेरे हो: ईशा मालवीय की बॉलीवुड में एंट्री, गुरमीत चौधरी संग करेंगी रोमांस; जानें कब रिलीज होगी फिल्म

1 of 5 ईशा मालवीय और गुरमीत चौधरी - फोटो : इंस्टाग्राम@guruchoudhary







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'बिग बॉस 17' फेम ईशा मालवीय जल्द फिल्म 'तुम मेरे हो' के साथ बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। गुरुवार को मेकर्स ने उनकी इस हिंदी फिल्म के कई पोस्टर जारी किए। खास बात ये है कि इस मूवी में वह टीवी के पॉपुलर अभिनेता गुरमीत चौधरी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगी।

2 of 5 गुरमीत चौधरी - फोटो : इंस्टाग्राम@guruchoudhary

कैसे हैं ईशा और गुरमीत की फिल्म के पोस्टर?

गुरमीत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर फिल्म के पोस्टर शेयर किए हैं, जिसमें देखने को मिला कि दोनों रोमांस में खोए हुए नजर आ रहे हैं। पहले पोस्टर में दोनों लिपलॉक करते नजर आए और आगे के पोस्टर में भी दोनों का रोमांटिक अंदाज देखने को मिला।

3 of 5 गुरमीत चौधरी - फोटो : इंस्टाग्राम@guruchoudhary

कब रिलीज होगी फिल्म 'तुम मेरे हो'?

इन पोस्टर को शेयर करते हुए अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, 'तुम मेरे हो' की दुनिया में डुबकी लगाओ। फिल्म 23 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। क्योंकि कई बार, प्यार में पड़ना आसान होता है, लेकिन इसके बाद जो होता है, वो कहानी है।'

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4 of 5 गुरमीत चौधरी - फोटो : इंस्टाग्राम@guruchoudhary

बता दें कि गुरमीत चौधरी ही ईशा को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन आशीष पांडा ने किया है और यह रेवा क्रिएटिव हाउस और देबगुरु फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। वहीं, फिल्म को आरती एस और देबिना बनर्जी ने प्रोड्यूस किया है। तरण आदर्श के मुताबिक, मूवी में लव स्टोरी के साथ-साथ एडवेंचर और एक्शन भी देखने को मिलेगा। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ईशा मालवीय और गुरमीत चौधरी की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आती है या नहीं।

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5 of 5 गुरमीत चौधरी - फोटो : इंस्टाग्राम@guruchoudhary