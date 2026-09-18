बॉक्स ऑफिस: क्या 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' को टक्कर दे पाई 'दायरा' या 'वाइब'? पहले दिन की इतनी कमाई
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 18 Sep 2026 06:55 PM IST
सार
Box Office Collection: 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' की शानदार कमाई के बीच अब फिल्म 'दायरा' और 'वाइब' भी रिलीज हो चुकी है। जानिए पहले दिन इन फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है।
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विस्तार
फिल्म 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही हैं। इस बीच करीना कपूर की फिल्म दायरा और कुणाल खेमू की फिल्म वाइब भी आज 18 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। जानिए इनका कलेक्शन।
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'दायरा' की फीकी शुरुआत
- फिल्म 'दायरा' आज 18 सितंबर को रिलीज हो गई है।
- फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आए हैं।
- फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर फीकी रही है।
- आज शुक्रवार को पहले दिन इसने खबर लिखे जाने तक महज 44 लाख की कमाई की है।
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'वाइब' का कलेक्शन
- 'दायरा' के साथ कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' भी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।
- इसमें कुणाल खेमू के अलावा प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव अहम किरदारों में नजर आएंगे।
- इसके लिए भी शुरुआत ज्यादा खास नहीं रही। हालांकि दायरा के मुकाबले इसने ज्यादा कमाई की है।
- आज शुक्रवार को खबर लिखे जाने तक इसने 67 लाख की कमाई कर ली है।
इन फिल्मों से टक्कर
'दायरा' और 'वाइब' के लिए बॉक्स ऑफिस की राह मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इन दिनों फिल्म 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' जमकर धमाल मचा रही हैं। दोनों फिल्में जबरदस्त कलेक्शन कर रही हैं।
जहां एक तरफ 'हनुमान अंश' ने 43 दिनों में 245.63 की कमाई कर ली है। वहीं दूसरी ओर 'मिर्जापुर द मूवी' ने 15 दिनों में 204.60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। 'दायरा' और 'वाइब' को इन दोनों फिल्मों से टक्कर मिल सकती है।
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'दायरा' और 'वाइब' के लिए बॉक्स ऑफिस की राह मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इन दिनों फिल्म 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' जमकर धमाल मचा रही हैं। दोनों फिल्में जबरदस्त कलेक्शन कर रही हैं।
जहां एक तरफ 'हनुमान अंश' ने 43 दिनों में 245.63 की कमाई कर ली है। वहीं दूसरी ओर 'मिर्जापुर द मूवी' ने 15 दिनों में 204.60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। 'दायरा' और 'वाइब' को इन दोनों फिल्मों से टक्कर मिल सकती है।
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