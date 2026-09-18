बॉक्स ऑफिस: क्या 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' को टक्कर दे पाई 'दायरा' या 'वाइब'? पहले दिन की इतनी कमाई

'दायरा' और 'वाइब' के लिए बॉक्स ऑफिस की राह मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इन दिनों फिल्म 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' जमकर धमाल मचा रही हैं। दोनों फिल्में जबरदस्त कलेक्शन कर रही हैं।जहां एक तरफ 'हनुमान अंश' ने 43 दिनों में 245.63 की कमाई कर ली है। वहीं दूसरी ओर 'मिर्जापुर द मूवी' ने 15 दिनों में 204.60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। 'दायरा' और 'वाइब' को इन दोनों फिल्मों से टक्कर मिल सकती है।