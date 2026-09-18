द अर्थशॉट प्राइज: पहली बार भारत में होगी ग्लोबल अवॉर्ड सेरेमनी, करण जौहर करेंगे समारोह की मेजबानी
करण जौहर: करण जौहर इस नवंबर मुंबई में होने वाले द अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स नाइट 2026 को होस्ट करने वाले हैं। खास बात यह है कि वह इस ग्लोबल अवॉर्ड सेरेमनी को होस्ट करने वाले पहले भारतीय होंगे।
विस्तार
प्रिंस विलियम से करण ने की खास मुलाकात
करण जौहर और प्रिंस विलियम की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसे करण और प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया गया है। वीडियो में दोनों मुंबई में द अर्थशॉट प्राइज आयोजित करने को लेकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं।
मुंबई में इस समारोह का होना इसलिए भी खास है क्योंकि प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन करीब एक दशक पहले मुंबई का दौरा कर चुके हैं।
पहली बार द अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स नाइट होस्ट करने को लेकर करण जौहर ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनके लिए इस ग्लोबल समारोह का पहला भारतीय होस्ट बनना गर्व की बात है और मुंबई में इसकी मेजबानी करना इसे और खास बनाता है।
करण ने कहा कि सिनेमा में नई दुनिया की कल्पना की जाती है, जबकि द अर्थशॉट प्राइज से जुड़े इनोवेटर्स बेहतर भविष्य बनाने के लिए नए समाधान सामने ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास इस भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा है।
द अर्थशॉट प्राइज के फाउंडर और प्रेसिडेंट प्रिंस विलियम ने इस साल के 15 फाइनलिस्ट का स्वागत करते हुए कहा कि हर साल ये फाइनलिस्ट उन्हें नई उम्मीद देते हैं। उनके मुताबिक, दुनिया में पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां गंभीर हैं, लेकिन कई लोग ऐसे समाधान तैयार कर रहे हैं जो बदलाव को संभव बना रहे हैं।
द अर्थशॉट प्राइज 2026 का आयोजन इस नवंबर मुंबई में होगा, जहां दुनिया के 15 फाइनलिस्ट और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले कई खास लोग एक साथ नजर आएंगे।
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