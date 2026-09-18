द अर्थशॉट प्राइज: पहली बार भारत में होगी ग्लोबल अवॉर्ड सेरेमनी, करण जौहर करेंगे समारोह की मेजबानी

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प्रिंस विलियम से करण ने की खास मुलाकात

करण जौहर और प्रिंस विलियम की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसे करण और प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया गया है। वीडियो में दोनों मुंबई में द अर्थशॉट प्राइज आयोजित करने को लेकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। विज्ञापन



मुंबई में इस समारोह का होना इसलिए भी खास है क्योंकि प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन करीब एक दशक पहले मुंबई का दौरा कर चुके हैं। करण जौहर और प्रिंस विलियम की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसे करण और प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया गया है। वीडियो में दोनों मुंबई में द अर्थशॉट प्राइज आयोजित करने को लेकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं।मुंबई में इस समारोह का होना इसलिए भी खास है क्योंकि प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन करीब एक दशक पहले मुंबई का दौरा कर चुके हैं।

बॉलीवुड फिल्ममेकर और होस्ट करण जौहर के लिए यह साल बेहद खास होने वाला है। प्रिंस विलियम की ओर से शुरू किए गए द अर्थशॉट प्राइज का आयोजन पहली बार भारत में होने जा रहा है। इस इवेंट में दुनिया भर से पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले इनोवेटर्स और बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा।