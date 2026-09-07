बिग बॉस 20: सलमान खान के शो पर किसने कसा तंज? 20वें सीजन को 'फ्लॉप' बताकर साधा निशाना

चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने 20वें सीजन के साथ लौट आया है। 06 सितंबर को इसका प्रीमियर एपिसोड प्रसारित हुआ और प्रतिभागियों ने घर में एंट्री ली। एक तरफ दर्शकों के बीच उत्साह है। वहीं, 'बिग बॉस 13' के प्रतिभागी आसिम रियाज ने कथित तौर पर इस शो पर तंज कसा है। ऑनलाइन शुरू हुई तीखी बहस के बाद उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया।

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