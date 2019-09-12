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KBC 11: कनॉट प्लेस पर खूबसूरत लड़कियों के बस में चढ़ने का इंतजार करते थे बिग बी, जानें पूरा किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 12 Sep 2019 12:57 PM IST
amitabh bachchan
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amitabh bachchan - फोटो : social media
अमिताभ बच्चन अपने रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 11' में कंटेस्टेंट को करोड़पति बनाने के साथ अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से भी शेयर करते रहते हैं। बुधवार को टेलिकास्ट हुए एपिसोड में अमिताभ ने अपने कॉलेज के दिनों का एक मजेदार किस्सा बताया । उस वक्त अमिताभ दिल्ली में रहा करते थे । 
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amitabh bachchan - फोटो : social media
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kbc - फोटो : social media
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kbc 10 - फोटो : sony
kbc 10
kbc 10 - फोटो : sony
kbc 10
kbc 10
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