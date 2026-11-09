शहजाद पूनावाला: 'राइज एंड फॉल 2' जीतने पर सीएम फडणवीस ने दी बधाई, किसानों को राशि दान करने पर कही यह बात

शो जीतने पर क्या बोले शहजाद

रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ की मेजबानी पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने की। इस शो में कई प्रतिभागियों को हराकर शहजाद पूनावाला विजेता बने। एएनआई के साथ बातचीत में शहजाद ने अपनी खुशी जताते हुए कहा था कि वह दर्शकों के आभारी हैं और अपनी जीत का श्रेय उनके समर्थन, अपनी मां के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा को देते हैं। इसके आगे शहजाद ने कहा, ‘जब ये तीनों चीजें आपके साथ हों तो एक चायवाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और मैं एक रसोईवाला था, इसलिए रसोईवाले ने शो जीता।’