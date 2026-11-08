{"_id":"6af0796faaf75320f90291e3","slug":"kareena-kapoor-shares-randhir-kapoor-babita-kapoor-and-karishma-kapoor-photos-on-diwali-2026-11-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"करीना कपूर: 'जीना यहां मरना यहां', दिवाली पर अभिनेत्री को आया माता-पिता पर प्यार; करिश्मा की भी दिखी झलक","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन बॉलीवुड सेलेब्स अपने करीबियों और प्रियजनों के साथ दिवाली मना रहे हैं। इस मौके पर करीना कपूर ने अपने परिवार के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इनमें उनके पिता रणधीर कपूर और मां बबीता कपूर नजर आ रहे हैं। करीना कपूर का माता-पिता के साथ तस्वीरें शेयर करना इसलिए खास क्योंकि उनके माता-पिता बहुत कम नजर आते हैं। उनकी बहन करिश्मा कपूर भी वहां मौजूद थीं। एक तस्वीर में करीना के बेटे तैमूर ने अपने नाना को गले लगाया है।

Trending Videos

विज्ञापन

विज्ञापन

करीना कपूर शेयर करती हैं परिवार की तस्वीरें

करीना कपूर अभिनेता रणधीर कपूर और बबीता की बेटी हैं। उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर भी एक अभिनेत्री हैं। करीना की शादी सैफ अली खान से हुई है और उनके दो बेटे हैं- तैमूर और जहांगीर। करीना अक्सर त्योहारों और पारिवारिक मिलन-समारोहों के दौरान अपने बेटों की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

विज्ञापन