सलीम खान: 'बिग बॉस 20' में रोए सलमान खान; मोहित चौहान ने शो में किया अभिनेता के पिता का जिक्र; वीडियो वायरल

हाल ही में 'बिग बॉस 20' सेट पर जब सलीम खान का जिक्र हुआ तो सलमान खान भावुक हो गए। दिवाली के स्पेशल एपिसोड में शो पर गायकों की महफिल सजी। इसमें मोहित चौहान भी आए। प्रोमो में वह गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने घर वालों से मुलाकात की। जब उन्होंने सलमान खान से मुलाकात की तो उनसे कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मगर इससे ज्यादा आपके पिता का दीवाना हूं।