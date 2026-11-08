सलीम खान: 'बिग बॉस 20' में रोए सलमान खान; मोहित चौहान ने शो में किया अभिनेता के पिता का जिक्र; वीडियो वायरल
- सलमान खान अपने पिता से काफी करीब हैं और उन्हें बहुत प्यार करते हैं।
- सुपरस्टार के सामने जब भी सलीम खान का जिक्र होता है तो वह भावुक हो जाते हैं।
- इससे पहले सलमान खान धर्मेंद्र को याद करके खूब रोए थे।
विस्तार
हाल ही में 'बिग बॉस 20' सेट पर जब सलीम खान का जिक्र हुआ तो सलमान खान भावुक हो गए। दिवाली के स्पेशल एपिसोड में शो पर गायकों की महफिल सजी। इसमें मोहित चौहान भी आए। प्रोमो में वह गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने घर वालों से मुलाकात की। जब उन्होंने सलमान खान से मुलाकात की तो उनसे कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मगर इससे ज्यादा आपके पिता का दीवाना हूं।
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इसके बाद मोहित चौहान ने 'मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता' गाना गाया। इसे सुनकर सलमान खान की आंखे भर आईं। ऐसा लग रहा था जैसे सलमान खान को अपने पिता की याद आ गई। सलमान खान की आंखों में आंसू देखकर घर वाले भी हैरान हो गए। फैंस भी सलमान खान को इस तरह देखकर भावुक हो गए।
यह पहला मौका नहीं है जब सलमान खान 'बिग बॉस' में भावुक हुए हैं। पिछले साल दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र का निधन हुआ था। तब धर्मेंद्र की याद में सलमान खान रोए थे। सलमान, धर्मेंद्र के काफी करीब थे। धर्मेंद्र के जाने से सलमान को काफी धक्का लगा था।