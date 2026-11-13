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बिग बॉस 20: क्या लव गिल को लेकर स्काउट के मन में है फीलिंग? कनिका ने उठाया बड़ा सवाल; जानें घर में क्या मचा बव

Fri, 13 Nov 2026 11:21 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 13 Nov 2026 11:21 PM IST
सार

  • शो में स्काउट काफी मायूस नजर आए। वह रोए भी हैं।
  • यंग ने स्काउट को गले लगाया है। दोनों में एक बार फिर से अच्छी दोस्ती हो गई है।
  • माही विज और काजी ने लव-स्काउट को लेकर कई बातें की हैं।

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बिग बॉस 20 - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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हर बार की तरह आज भी 'बिग बॉस 20' में बहुत कुछ हुआ। शो में स्काउट रोते हुए नजर आए। यंग ने स्काउट को गले लगा लिया। दोनों में एक बार फिर दोस्ती हो गई है। वहीं लव, आम्रपाली और यंग में लड़ाई हो गई है। माही विज ने लव पर इल्जाम लगाए हैं। वहीं कनिका ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
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बिग बॉस 20 - फोटो : सोशल मीडिया
स्काउट को यंग ने लगाया गले
बिग बॉस में स्काउट ने अपने बाल काट लिए। इसके बाद वह रोए। यंग उनके पास गए और उसको गले लगा लिया। यंग ने स्काउट से पूछा कि आप क्यों रोए। तो स्काउट ने कहा कि मैं अपनी गलती पर रोया कि मैंने कई लोगों से लड़ाई कर ली। इस पर यंग ने कहा कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बता सकता हूं कि तुम क्यों रोए। 
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बिग बॉस 20 - फोटो : सोशल मीडिया
लव, आम्रपाली और यंग की हुई लड़ाई
शो में लव गिल और आम्रपाली की लड़ाई हो गई है। लव गिल ने कहा कि स्काउट ऐसा बोल रहा है कि वह आम्रपाली की वजह से रो रहा है। इस आम्रपाली ने पूछा कि क्या ऐसा है? तो स्काउट ने मना कर दिया। फिर यंग ने पूछा कि क्या तुम लव की वजह से रो रहे हो, तो स्काउट ने कहा कि ऐसा भी नहीं है। स्काउट खुद कंफ्यूजन थे, मगर इसके चलते आपस में चारों लोगों की लड़ाई हो गई। 
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बिग बॉस 20 - फोटो : सोशल मीडिया
यंग और स्काउट में फिर हुई दोस्ती
हालांकि बाद में यंग ने स्काउट को अच्छे से समाझाया। अब यंग और स्काउट की फिर से अच्छी दोस्ती हो गई है। दोनों ने एक दूसरे से कहा कि लड़ाईयां चलती रहेंगी। मगर हम दोनों अब भाई जैसे हो गए हैं। 

क्या फंस गए हैं स्काउट?
एक नए प्रोमो में माही विज ने काजी से लव और स्काउट को लेकर कहा कि उनका कब तक ऐसा चलेगा। इस पर काजी ने कहा कि लव बहुत शातिर है। मुझे लगता है कि यह लड़की स्काउट के साथ खेल रही है। माही कहती हैं कि यार हम दोनों भी तो भाई-बहन हैं। मगर इनके बीच में चीजें बहुत ही मुश्किल हैं। वह स्काउट को लेकर कहती हैं कि मुझे लगता है कि यह लड़का फंस गया है।

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बिग बॉस 20 - फोटो : सोशल मीडिया
कनिका ने खड़ा किया सवाल
एक नए प्रोमो में स्काउट काजी से कहते हैं कि एक मिनट मेरे साथ बाथरूम में आओ और मेरी मदद करो। काजी मना कर देते हैं। इसके बाद स्काउट अपने बाल काट लेते हैं। इस पर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कोई कहता है कि स्काउट ने गुस्से में ये किया है। कोई कहता है कि स्काउट पागल हो गया है। इस बीच कनिका लव से कहती हैं कि बोलो या ना बोलो, आपको लेकर बातें चल रही हैं। यह बात कह कर उन्होंने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या और स्काउट के बीच कुछ चल रहा है।
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